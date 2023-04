Marc Terenzi war der Superstar des Palma Fashion Events im Kongresszentrum der Hipotels-Kette an der Playa de Palma. Der 44-jährige Sänger und Entertainer kam in Begleitung seiner Verlobten Verena Kerth, und alle Augen und Kameras schienen nur auf das prominente Paar gerichtet zu sein. MM erzählte er von seinen Plänen für die Saison: "Ich werde Zeit mit meinen Solo-Projekten auf der Insel verbringen. Allerdings plane ich nicht im Megapark aufzutreten, sondern habe vor, mir etwas Eigenes aufzubauen." Auch TV-Projekte hätte der amerikanische Popsänger im Visier.

Von dem Fashion Event, wo Terenzi als Weltstar präsentiert wurde und als einer der Hauptacts galt, zeigte sich der Sänger beeindruckt: "Es ist eine der besten Mode-Events ever. Ich kenne die Fashion Designer schon lange." Vor seinem Auftritt, der mit Verspätung gegen 22.30 Uhr stattfand, sagte der US-amerikanische Sänger MM: "Ich bin heute mit einer Rockshow dabei und möchte dabei richtig Gas geben." Und tatsächlich ließ Terenzi seinen Worten Taten folgen, er konnte mit Songs von Jon Bon Jovi, Kings of Leon und Coldplay die anwesenden 250 Gäste völlig in seinen Bann ziehen und elektrisieren.

Doch nicht nur bei seinen Shows, sondern auch in den Medien sorgt Terenzi momentan für viel Wirbel. Zeitungen zufolge läuft eine Strafanzeige gegen die Partyikone, da eine Ex-Freundin des Sängers ihm vorwerfe, ihre 15-jährige Tochter sexuell belästigt und eine Strafanzeige gestellt zu haben. Darüber hinaus würde auch seine Ex, Myriel Brechel, gegen Terenzi vorgehen, da angeblich die Unterhaltszahlungen für den gemeinsamen siebenjährigen Sohn nicht gezahlt wurden. MM gegenüber erklärte der Sänger diesbezüglich: "Ich stehe in der Öffentlichkeit und es sind etwas turbulente Zeiten. Und ich habe auf meinem Instagram-Profil ein Statement dazu abgegeben. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen wegen der ganzen Situation, denn ich habe nichts gemacht." Dem fügte er hinzu: "In der Presse wird rauf und runter darüber berichtet. Das gehört nun einmal dazu, wenn man auf dem roten Teppich steht. Doch bin ich eine Person, die immer geradeheraus handelt und sagt, was sie denkt. Ich bin auch der erste, der zu seinen Fehlern steht und sich für etwas entschuldigt oder es gerade biegt."

Wenigstens in seinem Privatleben laufe die Beziehung mit Verena Kerth (41) gut. MM verriet er: "Die letzte Woche war zwar etwas schwierig, doch gehört das zur Liebe dazu." Ursprünglich war geplant, dass die deutsche TV- und Radiomoderatorin bei der Gala als Co-Moderatorin neben Christian Klumpp auftreten sollte. Doch habe es, wie Klumpp auf der Bühne sagte, vor der Show einen Arzt-Einsatz gegeben. Der Mediziner habe Kerth geraten, sich zu schonen. Über die genauen Hintergründe wurde nichts bekannt. Und so war die 41-Jährige zwar bei der Gala dabei, trat aber auf der Bühne, anders als angekündigt, nicht in Erscheinung.

Mit der Balearen-Insel ist der US-amerikanische Sänger seit langem verbunden und sagte: "Ich liebe Mallorca." Unter anderem war er hier in den vergangenen Jahren mit der Stripper-Boygroup "Sixxpaxx" aufgetreten. Musikalisch stand der Amerikaner, der 2017 zum "Dschungelkönig" gewählt wurde, bis März 2023 bei der Band Team 5ünf unter Vertrag.