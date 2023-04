Es soll eines der Musikevents des Jahres auf Mallorca werden: "Schlagersterne" wird am 10. und 11. Mai 2023 in der Stierkampfarena "Coliseo Balear" in Palma auf die Beine gestellt. Bisher konnte man aus Deutschland oder Österreich ein ganzes Paket inklusive Reise buchen. Jetzt sind aber auch die Tagestickets verfügbar, die besonders für Mallorca-Residenten und Individualurlauber interessant sein dürften. Die Ticketpreise gehen bei 82 Euro für Stehplätze los und gehen hoch bis zu 117 Euro mit Sitzplatz. 152,85 Euro kostet das günstigste Ticket für beide Tage. Buchbar sind sie unter anderem bei www.eventim.de und können ohne Gebühr heruntergeladen werden.

Dabei sollte man bei der Buchung auf der Eventim-Seite "Mobile Ticket für Apple & Google Wallet" oder "Ticketdirect" auswählen. Laut Pressesprecherin Daniela Geissler würden die Tagestickets für das Schlagerfestival bereits sehr gut angenommen. "Der Vorverkauf läuft super an", sagte sie gegenüber MM. Zu Ostern sei es bereits losgegangen. Ein Schlagerevent dieser Art hat es auf Mallorca lange nicht mehr gegeben. Am Mittwoch, 10. Mai, treten voXXclub, Ross Antony, Francine Jordi, Semino Rossi, Christin Stark, Matthias Reim und Howard Carpendale auf. Am Donnerstag, 11. Mai, werden Julia Lindholm, Mike Leon Grosch, Melissa Naschenweng, Ben Zucker, Giovanni Zarrella, Beatrice Egli und Nik P. & Band auf der Bühne stehen. Die Konzerte beginnen jeweils um 18 Uhr, Einlass soll bereits ab 16 Uhr sein. Michael Poot, Veranstalter sowie CEO und Gesellschafter der Travel Partner Group sagt zum Angebot der Tagestickets: "Schlagersterne Mallorca ist und bleibt ein Reise- und Konzerterlebnis. Mit dem Angebot der Kombi- und Tagestickets richten wir uns jetzt aber auch an diejenigen Schlagerfans, die ihren Mallorca-Urlaub schon gebucht oder das Glück haben, bereits auf der schönsten Mittelmeerinsel zu wohnen. Euch wollen wir ebenfalls für zwei unvergessliche Nächte willkommen heißen!" Die Konzerte werden in der Stierkampfarena "Coliseo Balear" in der Inselhauptstadt stattfinden.