Startschuss an der Partyhochburg Playa de Palma: Eine der größten Freiluft-Großraum-Diskotheken der Insel, der Bierkönig, feiert ab diesem Donnerstag (20. April) seine vier Tage andauernde Opening-Party. Bei der Sause in dem Tanztempel am Balneario 6, der für viele deutsche Urlauber Kultstatus hat, treten zum Saison-Start 30 verschiedene Künstler auf. Auf seinem Instagram-Account kündigte der Tanzschuppen in der Schinkenstraße an, dass jedem Besucher zudem ein T-Shirt mit dem Bierkönig-Logo geschenkt werde:

Und so sieht das Programm der Riesen-Sause Tag für Tag im Detail aus:



Donnerstag, 20. April

17 Uhr Peter Wackel

20 Uhr Carolina

Freitag, 21. April ab 16 Uhr

Dorfrocker, Jürgen & Peter Milski, Inki Nici & David Dichter, Mary, Roberto Silver, Unnormal, Sabbotage, Bovann, Tobee, Carolina, Julian Sommer, Tim Toupet

Samstag 22. April ab 16 Uhr

Axel Fischer, Specktakel, Andi Kiss, Rick Arena, Nancy Franck, Asphalt Anton, Kreisligalegende, Zipfelbuben, Emanuel Bento, Malin Brown, Rumbombe, Schürze, Frenzy

Sonntag, 23. April

17 Uhr Mia Julia

20 Uhr Julian Sommer

1 Uhr Schürze

Eine Reservierung der Plätze ist nicht nötig. Um für die neue Saison bestens gerüstet zu sein, gab es der Pressesprecherin des Tanztempels, Kristin Langer, zufolge 2023 bereits einige Neuerungen. So sei die Getränkekarte erweitert und angepasst worden, der Liter Bier liege momentan bei elf Euro. Optisch und akustisch gibt es in dem Biergartenbereich des Clubs große Veränderung durch neu installierte Schallschutzelemente. Durch diese Maßnahme kann die Musiklautstärke etwas weiter angehoben werden, da die Geräusche weniger nach außen dringen und die Klangqualität verbessert ist. Eine neue Belüftungsanlage soll in allen Bereichen für ein angenehmes Klima und frische Luft sorgen.

Der Bierkönig hat für seine feierwütigen Fans bereits jetzt eine Fläche von 6500 Quadratmetern. In den vergangenen Wochen sind im Innenbereich zudem noch neue Bars entstanden. Außerdem sind eine neue Dekoration und Innenausstattung hinzugekommen. Das DJ-Pult befindet sich nun an einem neuen Platz, sodass den Gästen neben der Bühne mehr Platz geboten wird. Langer sagte MM gegenüber: "Wir freuen uns sehr, dass unsere langjährigen Künstler alle auch in diesem Jahr dabei sind und sich Neuzugänge aus dem vergangenen Jahr wie Schürze ("Layla"), Julian Sommer ("Dicht im Flieger") und Malin Brown bewährt haben und mit uns in eine weitere Saison starten."

Hinsichtlich der Diskussion um einen "Dresscode" an der Playa de Palma in der vergangenen Saison und eine Kleiderordnung in den Diskotheken sagte die Bierkönig-Sprecherin: "Im letzten Jahr gab es hier keinerlei Probleme oder Diskussionen und die Besucher der Playa de Palma haben die aktuellen Regelungen verstanden." Um in den Bierkönig hineinzugelangen, werde von den Besuchern ein "Minimum an Kleidung" erwartet – die Besucher sollten eine Hose, ein Oberteil und Schuhe tragen, wobei auch Adiletten in dem Fall in Ordnung seien.