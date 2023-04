Der Schauspieler und mehrfache Emmy-Award-Gewinner Alec Baldwin spielt die Hauptrolle in dem Film "Hollywood Heist", der unter der Regie von Mike Hatton zu Teilen auf Mallorca und in Las Vegas gedreht wurde. Medienberichten zufolge sollen die Dreharbeiten vergangene Woche in Los Angelos abgeschlossen worden sein.

In der Kriminalkomödie spielen neben dem 65-jährigen Baldwin zudem Nick Cannon, Mickey Rourke, Paul Sloan, Tara Reid und Til Schweiger mit. Die Geschichte von "Hollywood Heist" beruht auf einer wahren Begebenheit und karikiert die Zustände in dem Stadtteil von Los Angeles, der wohl die berühmteste Filmstadt der Welt ist. Baldwin, Rourke und Reid spielen demnach in dem Streifen fiktionalisierte Versionen ihrer selbst. Baldwin geriet im Oktober 2021 in die Schlagzeilen, da er bei Dreharbeiten zu einem Low-Budget-Western im US-Bundesstaat New Mexico versehentlich die 42-jährige Kamerafrau Hutchins mit einer Requisitenwaffe erschossen hatte. Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass die Anklage der Hinterbliebenen gegen den US-amerikanischen Filmschauspieler fallen gelassen wurde, da mit der Familie des Opfers eine Einigung erzielt werden konnte.