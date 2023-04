Das ist eine echte Überraschung: Die Sängerin, YouTuberin und Ex-DSDS-Jurorin Katja Krasavice wird in einem der größten Partytempel Mallorcas an der Playa de Palma, dem Megapark, auftreten. Über Facebook verkündete der Tanztempel das Engagenemt der 26-jährigen Rapperin, die am 17. Mai ihr Debüt auf der Mallorca-Bühnegeben soll.

Über einen Link auf der Facebook-Seite der Großraum-Disko werden seit Mittwoch Tickets zu einem Preis von 40 Euro für die Show mit Krasavice verkauft. Auf seiner Website kündigt der Megapark den Auftritt der Musikerin als Sondereignis an, – die Besucher, die zudem ein Getränk und ein T-Shirt erhalten werden, müssen über 18 Jahre alt sein. So kündigt der Megapark den Auftritt der Rapperin und YouTuberin

für den 17. Mai an. (Foto: Megapark/ Facebook) Eintritt für die Show eines Künstlers zu verlangen ist im Megapark eigentlich ungewöhnlich und verstößt gewisser Maßengegen die eigene "Regel" des Partytempels, den Gästen freien Einlass zu gewähren und die Kosten für die Auftritte der Künstler durch den Konsum von Getränken zu decken. Krasavice hatte ihre Karriere 2014 mit einem eigenen YouTube-Kanal, auf dem sie mittlerweile 495.000 Follower hat, gestartet. Im Juni 2020 veröffentlichte sie ihr erstes Buch mit dem Titel "Die Bitch Bibel: Von Boss Bitch über Eure Mutti bis Pussy Power", das sogar zum Spiegel-Bestseller wurde. Die ursprünglich aus Tschechien stammende Sängerin ist bekannt für ihre scharfe Zunge und ihre freizügigen Outfits, die sie gerne auch auf Instagram zeigt. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Katja Krasavice (@katjakrasavice) 2023 nahm die Sängerin als Jurorin an der 20. Staffel der TV-Sendung "Deutschland sucht den Superstar" teil, wo es zwischen ihr und dem Pop-Titan Dieter Bohlen zu Spannungen kam. Ihren Streit tragen die beiden Stars derzeit noch immer in der Öffentlichkeit und via Socia-Media aus.