Feiern, Flirten und abtanzen! Der Megapark auf Mallorca hat am Donnerstag um 12 Uhr offiziell die Partysaison eingeläutet und seine für Party-Urlauber fast schon "heiligen" Pforten geöffnet! Fast tausend Gäste waren schon um diese noch recht frühe Uhrzeit in dem Tanztempel, um auf der Sonneninsel endlich die langen Wintermonate abzuschütteln. Und selbst das sommerliche Wetter mit Temperaturen um die 23 Grad spielte an dem Tag an der Playa de Palma mit ...

Im Innenbereich der Großraum-Diskothek arbeiteten Scharen von Kellnern auf Hochtouren, um die zahlreichen Gäste zufriedenzustellen, die zu der ersten Show der Künstler zu dezibelstarker Musik auf den Tischen tanzten, oder versuchten, ein Selfie mit ihrer Lieblings-Party-Ikone zu ergattern. Natürlich durfte dabei die eine oder andere Sangría oder das obligatorische Bier nicht fehlen – wobei der Liter des Gerstensaftes in diesem Jahr mit exakt 16,80 Euro zu Buche schlägt. Als erstes heizte die Party-Ikone Minnie Rock dem Publikum mit ihren Songs "Unterhopft" und "Lieblingsland" gehörig ein. Gegenüber MM sagte die Sängerin: "Heute war es ein sehr geiles Gefühl, auf der Bühne zu stehen, es ist einfach die tollste Stage auf der gesamten Insel. Und ich freue mich über jeden, der das hier mit uns feiert." Minnie Rock rockte mit ihrem Auftritt wortwörtlich die Bühne des Tanztempels

am Balneario 5 an der Playa de Palma. Überdimensionale LED-Bildschirme kündigten die kommenden Musiker des Tages in der Freiluft--Diskothek an. Neben Olaf Henning, Nino de Angelo und Lunax ist Mickie Krause mit seinem Auftritt um 22.30 Uhr der wohl mit Abstand angesagteste Star des Tages. Die Meinungsverschiedenheiten, die es noch im Herbst zwischen dem Megapark und dem 52-jährigen Schlagersänger ("Zehn nackte Frisösen") gab, scheinen endgültig aus dem Weg geräumt. Krause sollte einer damaligen Erklärung des Megapark-Geschäftsführers Geri Arnsteiner zufolge für 2023 nicht mehr verpflichtet werden. Doch es gab versöhnende Gespräche zwischen der Leitung des Tanztempels und dem Partysänger, der bereits seit 1998 fester Programm-Bestandteil der Diskothek ist, wie Megapark-Sprecher Carlos Lucio gegenüber MM bestätigte: "Wir erhoffen uns von den Auftritten von Mickie Krause wie immer einen durchschlagenden Erfolg. Für uns ist er ganz klar die Nummer Eins."