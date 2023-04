Große Sause im Megapark! Am Donnerstag hat der bei deutschen Urlaubern beliebte Partytempel der Insel seine neue Saison eingeläutet. Bereits gegen Mittag stürmten beinahe 1000 Besucher die Großraumdisko am Balneario 5 an der Playa de Palma. Am ersten Tag des Saison-Openings, das noch bis Sonntag andauert, wurde jungen und alten Partybesuchern viel geboten. Den Auftakt auf der Bühne machte Sängerin Minnie Rock mit ihren Songs "Unterhopft" und "Lieblingsland". Nach ihrem Auftritt sagte sie MM: "Heute war es ein sehr geiles Gefühl, auf der Bühne zu stehen, es ist einfach die tollste Stage auf der gesamten Insel. Und ich freue mich über jeden, der das hier mit uns feiert."

Sängerin Minnie Rock war bei ihrem Auftritt von der Stimmung in dem Tanztempel begeistert.

Und das Publikum, im geschätzten Alter zwischen 18 bis 70 Jahren, liess sich die Feierlaune an dem sonnigen Tag auf der Insel mit gut 23 Grad nicht nehmen. Zu sehen waren Gruppen von jungen Frauen, die Junggesellinnenabschied feierten, Horden junger Männer in Fußballtrikots, aber auch viele "normale" Besucher, die vermutlich als Rentner ihre Freizeit auf Mallorca genießen. Selbstverständlich durfte auch die ein oder andere Sangría und die Maß Bier nicht fehlen.

Auffallend war, dass der Preis für den Liter Gerstensaft in der Saison im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen ist und jetzt exakt 16,80 Euro kostet. Megark-Sprecher Carlos Lucio sagte MM diesbezüglich: "Wir hatten im vergangenen Jahr sehr viele Ausgaben, die wir immer noch durch diese leichte Erhöhung der Preise ausgleichen müssen. Inflationsbedingt wurden die Löhne für Tarifbeschäftigte um 5 Prozent angehoben. Unsere Stromrechnung ist außerdem dreimal so hoch wie zuvor." Mit den Kosten für die Getränke decke der Tanztempel zudem auch die Gagen für seine Künstler – denn nach wie vor lautet das Motto, dass die Besucher freien Eintritt haben.

Zwischen 900 bis 1000 Gäste schwangen bereits

am frühen Nachmittag im Megapark das Tanzbein.

Aber: Von dieser Regel gibt es 2023 eine Ausnahme: Ein Special-Event etwa ist der Auftritt der Rapperin und YouTuberin Katja Krasavice, die am 17. Mai in dem Tanztempel auftritt und mit 40 Euro zu Buche schlägt. "Insgesamt sind drei Events mit Katja Krasavice im Megapark vorgesehen, die im unteren Bereich der Diskothek stattfinden werden." Neben Krasavice wurden auch andere neue Künstler verpflichtet, darunter Michelle, Big N, Knossi, Kay One, und Finch Asozial.

Neues Star-Aufgebot im Megapark: Ex-DSDS-Jurorin Katja Krasavice ist

für drei Auftritte am "Ballermann" gebucht.

Sehr viel Geld hat der Megapark Lucio zufolge auch in neue Boxen und eine Laseranlage im Obergeschoss investiert. Sie wurde von professionellen Licht-Ingenieuren installiert, die unter anderem auch für das Techno-Musikfestival Tomorrowland zuständig sind. "Es wird täglich dreimal ein besonderes Lichtspektakel mit der neuen Anlage geben, um 22.30 Uhr, um 23.30 Uhr und 00.30 Uhr", so Lucio.

Auch das Wetter spielte beim Auftakt des viertägigen Saison-Openings

mit 23 Grad an der Playa mit.

Insgesamt wolle der Megapark sich in Zukunft mehr dem allgemeinen Trend an der Partyhochburg anpassen, der in Richtung Qualitätstourismus geht. "Wir wollen nicht den Sauftourismus an der Playa de Palma fördern. Natürlich trinken die Leute hier auch, so wie in Miami oder in Saint Tropez." Damit das alles in geregelteren Bahnen verläuft, habe man aber auch eine interne Richlinie für sich geschaffen. Lucio sagte dazu: "Zu billige und primitive Musik und Songs, die etwa „Saufen, Saufen, Saufen", lauten, werden bei uns nicht laufen. Doch selbstverständlich gibt es eine künstlerische Freiheit, sodass wir den Musiker nicht zu sehr vorgeben wollen, was für Lieder sie spielen."

Dazu gehöre auch die Einhaltung eines Dresscodes, die bereits in der vergangenen Saison heiß diskutiert wurde. "Besucher, die sich zu schlecht oder 'vulgär' kleiden, kommen bei uns nicht ins Haus." Dazu gehöre etwa ein Mankini-, auch als "Borat-Anzug" bekannt. Gästen werden auch obszöne oder störende Elemente wie beispielsweise Dildos und Megaphone am Eingang abgenommen. Auch Mädchen im Bikini und Jungs in einer Badehose werden nicht hereingelassen, sie sollten zumindest ein Hemd tragen."