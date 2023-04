Der bereits 85-jährige deutsche Volksmusik-Sänger Heino geht musikalisch neue Wege: Er hat einige am Ballermann bekannt gewordene Songs gecovert. "Meine beiden Singles 'Zehn nackte Friseusen' und 'Geh mal Bier holen' sind bereits veröffentlicht", sagte der seit Jahrzehnten das deutsche Liedgut pflegende Künstler dem Sender RTL. "Ich freue mich auf dieses Abenteuer und wünsche Euch allen viel Spaß und viel Vergnügen - und zwar mit mir."

In dem Interview bezeichnete Heino ("Schwarzbraun ist die Haselnuss", "Blau blüht der Enzian") die von ihm ausgewählten Ballermann-Hits als "wunderschöne Lieder". Und genau diese wolle er "nochmal ein bisschen populär machen". In den frühen Jahren der Bundesrepublik Deutschland hatte sich der Rheinländer mit Volksliedern in die Herzen von Millionen Bürgern gespielt.

Dass er sich zehn Jahre nach seinem Überraschungscoup mit einem Rock-Cover-Album namens "Mit freundlichen Grüßen" erneut auf ungewohntes Terrain begibt, findet Heino (bürgerlich Heinz-Georg Kramm) wichtig: "Man muss mit der Zeit gehen. Die Lieder ändern sich, die Menschen ändern sich, und wir werden älter. Was nützt es mir, wenn ich den schönsten Schlager singe, und den will keiner hören?" Für den Sommer kündigt er "einen großen Wirbel mit einer Band" an.

Heino ist ausgebildeter Konditor und gilt als Mallorca-Fan. Im Jahr 2015 hatte er seine Frau Hannelore mit einer Reise auf die Insel überrascht, über die damals das Mallorca Magazin ausführlich berichtete. Aufgrund seiner markanten Erscheinung war er Objekt vieler Parodien, unter anderem von Otto Waalkes in "Otto – Der Film". Eine Unterlassungsklage im Jahr 1985 gegen Norbert Hähnel (Gastsänger der Gruppe Die Toten Hosen), der als sein Doppelgänger und „Der wahre Heino“ auftrat, hatte vor Gericht Erfolg.