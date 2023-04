Die Umbauarbeiten an dem Gebäude, in dem sich früher die bekannte Mallorca-Disko "Tito's" befand, laufen nach Plan. Das meldet am Samstag die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora". Diese Tatsache mache es möglich, dass in dem einstigen Tanzpalast bereits im Juni, also pünktlich zum Start der Hochsaison, Palmas neuer Edel-Club "Lío Mallorca", der zur Pacha-Gruppe gehört, eröffnet.

Das Nightlife-Etablissement, das bereits mit drei Dependancen auf Ibiza, Mykonos und in London vertreten ist, bietet seinen Gästen dann eine Vielzahl an abendlichen glamourösen Cabaret-Shows, in deren Anschluss sich die Location in einen exklusiven Nachtclub mit Dancefloor und Live-Djs verwandelt. Vorab können die Besucher im hauseigenen Gourmet-Restaurant speisen, das unter der Leitung von Mallorcas Sternekoch Andreu Genestra stehen wird. Der neue Cabaret-Club in Palma wird Platz für mehr als 700 Gäste bieten. "Wir freuen uns sehr, das Lío-Erlebnis nach Mallorca zu bringen und die Geschichte eines der kultigsten Unterhaltungslokale im Mittelmeerraum fortzusetzen. Lío unterhält das Partyvolk seit über einem Jahrzehnt an seinem Veranstaltungsort Lío Ibiza, und jetzt, mit Lío Mallorca, wird die Pachá-Gruppe ihr Engagement fortsetzen, Kunden auf der ganzen Welt erstklassige Nightlife-Erlebnisse zu bieten", heißt es vonseiten der Macher. Für die Umbauten an Palmas Paseo Marítimo zeichnet übrigens das renommierte Architekturbüro Gras-Reynés verantwortlich, das derzeit auch das Luxushotel "Son Bunyola" des Milliardärs Richard Branson bei Banyalbufar baut. Um das Interieur kümmern sich die Profis Lázaro von Rosa-Violan, die bereits Räumlichkeiten wie das Kult-Restaurant Amazónico im edlen Madrider Salamanca-Viertel gestaltet haben.