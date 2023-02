Das Bewerbungsverfahren in dem neuen Luxushotel Son Bunyola des Milliardärs Richard Branson, das in der kommenden Saison auf Mallorca eröffnet werden soll, läuft auf Hochtouren. In einem Video, das von der Arbeitsagentur Palma Activa am vergangenen Freitag in den sozialen Netzwerken verbreitet wurde, richtet sich der Besitzer des Virgin-Konzerns direkt an alle Interessenten. Das Angebot scheint auf den ersten Blick für die Bewerber verlockend: idyllische Umgebung am Rande des Tramuntana-Gebirges, luxuriöse Einrichtungen und sogar ein direkter und kostenloser Transport für die Mitarbeiter mit einem Shuttlebus von Palma nach Son Bunyola nahe Banyalbufar.

Das Auswahlverfahren sei daher derzeit bereits im vollen Gange. "Die Türen stehen für alle Bewerber offen. Wir wollen jeden sehen, und wir werden keinen guten Mitarbeiter gehen lassen". Nach Angaben der Personalabteilung gegenüber der spanischen MM-Schwesterzeitung Ultima Hora sind derzeit rund 100 Stellen ausgeschrieben. Sollte rechtzeitig qualifiziertes Personal rekrutiert, könnte die Eröffnung des Luxushotels sogar vorgezogen werden. Derzeit ist dafür der 1. April im Gespräch. So können Sie sich bewerben Wer sich in dem neuen Luxushotel bewerben will, sendet im ersten Schritt eine E-Mail mit dem Betreff "Son Bunyola selection process" an die folgenden E-Mail-Adressen santos.anton@sonbunyola.virgin.com oder isadora.cabrerizo@sonbunyola.virgin.com. In der E-Mail sollte der Lebenslauf, ein Bewerbungsschreiben sowie die gewünschte Abteilung hinzugefügt werden. Die verschiedenen Bewerber werden an die Leiter der einzelnen Abteilungen verteilt, die sie in den folgenden zwei Wochen zu einem Vorstellungsgespräch einladen. Ähnliche Nachrichten Milliardär Richard Branson sucht per Video Mitarbeiter für sein Luxushotel Hier entsteht Richard Bransons neues Luxushotel Son Bunyola Das Unternehmen sucht folgende Mitarbeiter: sechs Rezeptionisten, zwei Buchungsagenten, vier Concierges, zwei Chauffeure, sechs Zimmermädchen oder Etagenkellner, drei Reinigungskräfte, drei Wäschereimitarbeiter, einen Leiter für den Speisesaal, drei Abteilungsleiter, 18 Kellner, 16 Köche, drei Konditoren und vier Masseure. Das Hotel Das Hotel befindet sich auf dem Landgut Son Bunyola und beherbergt drei unabhängige Luxusvillen: Sa Punta de s'Àguila, Sa Terra Rotja und Son Balagueret. Es wird über 26 luxuriöse Zimmer und Suiten verfügen. Von der Terrasse des Hotels hat man einen Panoramablick über die Nordwestküste. Die Luxusunterkunft verfügt zudem über zwei Swimmingpools und zwei Restaurants, in denen die Gäste mit kulinarischen, lokalen Köstlichkeiten der Insel verwöhnt werden. Eine Nacht inklusive Frühstück kostet 600 Euro pro Person. Die Innenausstattung der Zimmer passt perfekt zum Stil des Landguts. Das Hotel wird einen direkten Zugang zum Meer haben. Das Landgut "Son Bunyola" soll auch über einen eigenen Weinberg mit Malvasia-Trauben und einen Kräutergarten verfügen. Branson hatte das Gelände bereits vor sieben Jahren erworben und im März vergangenen Jahres die Lizenz zum Bau des Hotels erhalten.