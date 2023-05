Nachdem Til Schweiger seit Tagen im Fokus deutscher Zeitungen ist, hat eine weitere Bekannte des Schauspielers und Regisseurs Stellung bezogen. Hierbei handelt es sich um Heimke Mansfeld, die als Hairstylistin und Visagistin in Santanyí arbeitet und auf der Insel durch ihre Hilfsorganisation Hope Mallorca bekannt wurde. Vor allem in der Corona-Krise habe sie erlebt, wie der inzwischen 59-jährige Filmstar sich für Bedürftige auf Mallorca eingesetzt habe. MM gegenüber sagte die Stiftungsgründerin: "Ich habe Til als großzügigen Menschen kennengelernt, der sich für Menschen in sozialer Not einsetzt. Das ist jemandem, der so beschäftigt ist und wenig Freizeit hat, hoch anzurechnen und ich ziehe meinen Hut davor."

Heimke Mansfeld setzt sich mit ihrer Organisation Hope Mallorca für Bedürftige auf der Insel ein.

Über die Berichterstattung über den deutschen Kinohelden zeigte sich die 56-jährige Mansfeld, die seit über 20 Jahren auf der Insel lebt, entsetzt: "Ich bin traurig und betroffen davon, wie die Medien momentan auf Til Schweiger draufhauen. Schweiger ist jemand, der polarisiert. Dadurch, dass er seine Meinung klar äußerst, eckt er häufig an. Das ist etwas, was wir in der Gesellschaft verlernt haben."

Auch wenn Mansfeld, wie sie einräumt, nicht zum engsten Freundeskreis Schweigers gehöre, habe sie ihn dennoch bei vielen Gelegenheiten auf der Insel getroffen: "Wir haben zusammen im Henry Likes Pizza gefeiert, wo auch seine Tochter Luna mit dabei war. Es ist einfach toll, wie Til Schweiger und Luna miteinander umgehen."

Auch die von diversen Blättern verbreiteten Gerüchte von einer angeblichen "Flucht" Schweigers auf die Insel kann Mansfeld nicht nachvollziehen: "Das ist Unsinn, dann würden ja jedes Jahr Millionen Urlauber nach Mallorca ´flüchten". Til Schweiger hat einfach das Glück, in zwei Ländern leben zu dürfen. Er ist hier auf der Insel zu Hause."

Til Schweiger (l.) zusammen mit Tochter Luna (M.) und US-Regisseur Mike Hatton am Filmset in seinem Hotel in Portocolom. (Foto: P. Lozano)

Hintergrund: Gegen Til Schweiger werden Berichten des "Spiegel" zufolge von mehreren Mitarbeitern wegen mutmaßlicher Schikane und Gewalt am Filmset schwere Vorwürfe erhoben. Das Nachrichtenmagazin berichtete, dass Schweiger angeblich unter Alkoholeinfluss die Kontrolle verloren hätte und bei mindestens einem Fall bei Dreharbeiten handgreiflich geworden sein soll. Der "Spiegel" hat hierfür eigenen Angaben zufolge mit vielen Filmschaffenden und ehemaligen und aktuellen Vertrauten Schweigers gesprochen. Schweigers Anwältin dementiert die gegen den Schauspieler erhobenen Vorwürfe und sagt, dass diese "überwiegend unvollständig und verzerrend, teilweise auch wiederum schlicht falsch" seien.

Schweiger, der seit Ende März in "Manta Manta - Zwoter Teil" in den deutschen Kinos zu sehen ist, ist seit Jahren mit Mallorca eng verbunden und sei, so die Bild-Zeitung, nun auf die Insel "geflüchtet". Der Schauspieler besitzt auf der Insel seit 2013 eine Finca am Fuß des Tramuntana-Gebirges, die er für sich und seine Familie als Rückzugsort nutzt. Das Anwesen ist 2018 in die Schlagzeilen geraten, als es zu einem Zwischenfall mit dem früheren Radrennprofi Jan Ullrich gekommen war, als dieser auf das Grundstück des Schauspielers eingedrungen und aggresiv geworden war.

Til Schweiger in seinem "Barefoot Hotel" in Portocolom. Der Schauspieler

geht momentan durch turbulente Zeiten. (Stephan Pick)

In Santanyí betreibt Schweiger seit 2020 das Restaurant "Henry likes Pizza". Am 1. Juli 2022 eröffnete er sein "Barefoot Hotel" in Portocolom, wo er seitdem ab und an Film-Sequenzen mit Hollywood-Stars dreht, zuletzt "Hollywood & Crime" unter der Regie von Mike Hatton.