Wirbel um einen der größten deutschen Kinostars: Gegen Til Schweiger werden Berichten des "Spiegel" zufolge von mehreren Mitarbeitern wegen mutmaßlicher Schikane und Gewalt am Filmset schwere Vorwürfe erhoben. Schweiger, der seit Ende März in "Manta Manta - Zwoter Teil" in den deutschen Kinos zu sehen ist, ist seit Jahren mit Mallorca eng verbunden und sei, so die Bild-Zeitung, nun auf die Insel "geflüchtet". Doch was ist dran an diesen Vorwürfen?

MM sprach mit dem Gastronomen Francisco José Pazos Martínez, auch bekannt als "Paco", der Inhaber des Restaurants East 26 in Santanyí und seit langem eng mit Til Schweiger befreundet ist. Hier, in der Gemeinde im Südosten der Insel betreibt er zudem seit drei Jahren mit dem 59-jährigen Schauspieler das Lokal Henry likes Pizza. Paco sagt: "Ich war sehr schockiert über die Berichterstattung über Til. In all den Jahren, in denen ich ihn kenne, war er niemals beleidigend."

Kennen sich seit Jahren: Til Schweiger (l.) und Insel-Gastronom Paco (r.). (Foto: privat)

Seit Juni 2022 steht Schweiger auch für das Barefoot Hotel Mallorca in Portocolom als Namensgeber Pate. Und seitdem nutzt der Schauspieler ab und an "sein" Hotel sogar als Filmkulisse – so etwa bei den Dreharbeiten für "Hollywood & Crime" im März 2023 unter der Regie des Hollywood-Regisseurs Mike Hatton, wo auch Paco und Schweigers Tochter Luna zugegen waren. Der Gastronom mit galicischen Wurzeln sagt dazu: "Auch am Filmset hat sich Til immer einwandfrei verhalten, war stets freundlich und hat alles gegeben."

Am Set von "Hollywood & Crime" in Schweigers Barefoot-Hotel in Portocolom (Foto: P. Lozano)

Martínez, der im East 26 und im Henry Likes Pizza auch viele Prominente aus dem TV sowie etliche Fußball-Stars zu seinen Gästen zählt, erwähnte, dass der deutsche Schauspieler durchaus jemand sei, der polarisiere. "Entweder man liebt Til oder man hasst ihn. Diese negative Berichterstattung hat jedoch auf unsere Gäste hier im Henry likes Pizza keinen Einfluss. Viele kommen nach wie vor in der Hoffnung her, Til einmal persönlich zu sehen", so der 55-jährige Promi-Wirt, der aus Hamburg stammt.

Trotz dem Medienwirbel um Til Schweiger in Deutschland kommen

zahlreiche Gäste ins Restaurant Henry likes Pizza in Santanyí. (Foto: privat)

Til Schweiger hat neben der Pizzeria auch seit Jahren eine Finca auf Mallorca, die am Fuße des Tramuntana-Gebirges liegt. Über die in den Zeitungen kursierenden Gerüchte, dass der Schauspieler nun nach dem Medienrummel in Deutschland auf die Insel geflüchtet sei, sagt Martínez: "Das ist alles Blödsinn! Til ist einfach oft hier auf der Insel – und das einfach aus dem Grund, weil hier besseres Wetter als in Deutschland ist."

Im Henry likes Pizza auf Mallorca ist Til Schweiger nicht nur mit Henry, seinem Esel, auf vielen Bildern zu sehen – ab und an ist der Schauspieler auch persönlich da. (Foto: privat)

Hintergrund: Vergangene Woche hatte der Spiegel darüber berichtet, dass Schweiger angeblich unter Alkoholeinfluss die Kontrolle verliere und bei mindestens einem Fall bei Dreharbeiten handgreiflich geworden sein soll. Das Nachrichtenmagazin hat hierfür eigenen Angaben zufolge mit vielen Filmschaffenden und ehemaligen und aktuellen Vertrauten Schweigers gesprochen. Schweigers Anwältin dementiert die gegen den Schauspieler erhobenen Vorwürfe und sagt, dass diese "überwiegend unvollständig und verzerrend, teilweise auch wiederum schlicht falsch" seien. Auch eine frühere Set-Kollegin des Schauspieler, Nora Tschirner, ergriff diesbezüglich in einem Post auf Instagram Partei und kritisierte die Zustände in der Filmindustrie.