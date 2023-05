„Del momento ke yo entyendo el Espanyol Kastellano vozos puedesh entender el djudeo Espanyol ke es mi lingua materna. Espero de sentirvos o leervos presto.” (Auf Spanisch: Del momento que yo entiendo el español castellano vosotros podeis entender el judeoespañol que es mi lengua materna. Espero de sentiros o leeros presto. Auf Deutsch: „Seit ich das kastilische Spanisch verstehe, können Sie auch Judäo-Spanisch verstehen, das meine Muttersprache ist. Ich hoffe, bald von Ihnen zu hören oder zu lesen; Anm. d. Red.)

Um Jacky Benmayor, den letzten jüdisch-spanisch Sprechenden in Griechenland, aufzufinden, bedurfte es der Schreiben an drei Personen und eines fast zweimonatigen Wartens, bis seine erste E-Mail eintraf. Die Nachkommen der Juden, die im 15. Jahrhundert von den Katholischen Königen von der Iberischen Halbinsel vertrieben wurden, bewahren wie Benmayor noch immer mit Stolz diese Sprache, die man perfekt versteht, vor allem wenn man sie hört. Denn sie stammt aus dem mittelalterlichen Kastilisch, obwohl sie Wörter aus dem Türkischen, Arabischen, Hebräischen, Griechischen, Katalanischen und Portugiesischen enthält.

Gleich zu Beginn der Videokonferenz gesteht der 77-jährige Grieche, dass er froh ist, sich in der Sprache unterhalten zu können, die er zu Hause gelernt hat und die er nun mit niemandem mehr sprechen kann. „In meinem Alter gibt es niemanden mehr, der diese Sprache spricht", beklagt er, obwohl die Tante seiner Frau, die 90 Jahre alt ist, sie spricht und „es gerne tut”, wie er sagt.

Benmayor wird von vielen Menschen aus der ganzen Welt kontaktiert, weil er den traurigen Titel trägt, der letzte Sprecher dieser Sprache zu sein, wie er mit einigem Unmut gesteht. Aber nur wenige wissen von seiner mallorquinischen Herkunft. „Vielen hebräischen Nachnamen wie dem meinen wird ein ‚Ben‘ vorangestellt, was ‚Sohn von‘ bedeutet”, erklärt er. In Thessaloniki, der zweitgrößten Stadt Griechenlands, in der er lebt, gab es zu Beginn des 20. Jahrhunderts mehr als 30 Synagogen. „Jede von ihnen war nach der Region benannt, aus der die Gründer vor der Vertreibung von 1492 stammten, zum Beispiel Kastilien, Aragonien und Mallorca”, sagt er und merkt an, dass das letztgenannte Gotteshaus umgangssprachlich als „Mayor” bezeichnet wurde. Daher bedeute sein Nachname „Sohn von Mallorca”. Er erinnert auch daran, dass ein örtlicher Gelehrter dokumentiert hat, dass die Benmayor-Familien nur die Synagoge von Mallorca besuchten, was ihre „Verbindung” zur Insel unterstreiche.

Aber das ist noch nicht alles. „Im Jahr 1391 gab es große Verfolgungen gegen Juden und viele flohen nach Nordafrika. In den 1960er Jahren habe ich in Israel ein Telefonbuch konsultiert, meinen Nachnamen nachgeschlagen und festgestellt, dass es viele davon gibt, etwa 30 oder 40 Familien. Ich fand heraus, dass sie aus Algerien und Marokko stammten, wohin viele mallorquinische Juden geflohen waren”, erinnert sich der Sephardi, wie die Nachkommen der Vertriebenen auch genannt werden. „Ich kann nicht sagen, dass meine Vorfahren direkt aus Mallorca kamen und sich in meiner Stadt niederließen, aber diese Beziehungen bestehen”, räumt er ein.

Die Muttersprache seines Vaters, León, war Jüdisch-Spanisch, obwohl er in der Schule Griechisch gelernt hatte, wie er auch. In der Tat waren die meisten Einwohner von Thessaloniki zu Beginn des letzten Jahrhunderts Juden, die jüdisch-spanisch und andere Sprachen sprachen, aber kaum griechisch, so Benmayor. Die Nazis löschten diese sephardische Gemeinschaft aus und schickten etwa 50.000 Juden der Stadt in Konzentrationslager, 95 Prozent der damaligen Bevölkerung. „Die gesamte Familie meines Vaters landete in Auschwitz, er war der einzige Überlebende”, erinnert er sich.

Nach seiner Rückkehr in die Stadt lernte León einen Cousin ersten Grades kennen, der ebenfalls gerettet wurde, und seine Tante, die eine Tochter hatte, die in der Türkei lebte. „Obwohl die Familie meiner Mutter ebenfalls aus Thessaloniki stammte, konnte sie, als sie das Land wechselte, kaum Griechisch, dafür aber Englisch, Französisch und Jüdisch-Spanisch, die Sprache, die sie immer mit meinem Vater und mir gesprochen hat”, sagt er und betont, dass für ihn die letzten Sprecher diejenigen sind, die vor dem Zweiten Weltkrieg geboren wurden, weil es ihre Muttersprache war.

„Nach dem Krieg haben wir uns nicht bemüht, sie zu sprechen”, gibt er zu, aber vor 25 Jahren habe man Treffen organisiert, um sie zu benutzen. Benmayor war dreimal beruflich in Barcelona und wurde nach Valencia eingeladen, um dort einen Vortrag über das Thema zu halten. Seit vier Jahren unterrichtet er Jüdisch-Spanisch an der Universität und freut sich, dass das Interesse an der sephardischen Kultur zunimmt, auch wenn die Nutzung der Sprache rückläufig ist.