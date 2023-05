Es wieder so weit! In dieser Woche steigt im britischen Liverpool der Eurovision Song Contest – und auch Mallorca fiebert wieder mit. Im ersten Halbfinale am Dienstag kämpfen 15 Länder um den Einzug ins Finale, am Donnerstag sind es dann 16. Die "Big Five" Großbritannien, Italien, Spanien, Frankreich und Deutschland sind wie immer automatisch für die große Finalshow am Samstagabend qualifiziert. Und: Wie jedes Jahr elektrisiert der Wettbewerb Millionen Menschen in Europa und weltweit. Aber: Nicht in allen Ländern ist die Begeisterung für den ESC gleich groß.

Anlässlich des nun anstehenden Contests hat das Ferienhaus-Portal Holidu die Google-Suchanfragen der teilnehmenden Länder analysiert, um herauszufinden, in welchem Land der ESC am beliebtesten ist. Und wer weiß, vielleicht ist eines der Länder sogar der diesjährige Gewinner und wird die Show im nächsten Jahr austragen ...

Platz 9: Irland | Gesamtes Suchvolumen pro 1.000 Einwohner: 6,43

Irland hat es in das Ranking der ESC-begeistertsten Länder geschafft und belegt Platz 9. Bereits sieben Mal hat der Inselstaat den Wettbewerb für sich entschieden, so oft wie kein anderer. Drei dieser Siege fanden sogar in aufeinander folgenden Jahren statt (1992,1993 und 1994). Der letzte Sieg Irlands ist jedoch mehr als 25 Jahre her, die Erfolgsquote des Landes war in den letzten zehn Jahren daher eher durchwachsen. Trotzdem interessieren sich weiterhin viele Iren für den Wettbewerb und fiebern alljährlich mit, wenn es darum geht, sich für das Finale zu qualifizieren. Vielleicht können die diesjährigen Künstler, die Band Wild Youth, ein besseres Ergebnis für Irland erreichen.

Diesjähriger Beitrag: Wild Youth mit „We Are One”

Platz 8: Norwegen | Gesamtes Suchvolumen pro 1.000 Einwohner: 6,69

Norwegen erreicht Platz 8 in der Liste der Länder, die am ESC das meiste Interesse bekunden. Seit 1960 nimmt das Land regelmäßig am Wettbewerb teil und konnte schon drei Gewinne verzeichnen – den jüngsten 2009 mit Alexander Rybak und seinem Song „Fairytale”. Norwegen hat in den letzten Jahren wiederholt hohe Platzierungen erreicht und zum Beispiel 2019 mit dem Beitrag "Spirit in the Sky" von KEiiNO die meisten Zuschauerstimmen für sich gewonnen. Dabei verknüpfte Norwegen erfolgreich traditionelle, nordische Klänge mit zeitgenössischem Pop. Auch das diesjährige Lied der Sängerin Alessandra hat einen mystischen, nordischen Klang und ist in ihrem Heimatland äußerst beliebt.

Diesjähriger Beitrag: Alessandra mit „Queen of Kings”

Platz 7: Italien | Gesamtes Suchvolumen pro 1.000 Einwohner: 7,01

Italien landet im Ranking auf Platz 7. Nicht nur der ESC selbst ist in Italien äußerst populär, vor allem der nationale Vorentscheid, das Sanremo-Festival, ist landesweit bekannt und findet über mehrere Abende statt. Dieses Festival wurde bereits vor dem ersten ESC in Italien ausgetragen und diente als Anregung für die Veranstaltung des Eurovision Song Contests. Es ist daher wenig verwunderlich, dass Italien im Rahmen des ESC eine große Rolle spielt. Nach einer 13-jährigen Pause kehrte das Land 2011 zum Wettbewerb zurück und feierte seitdem mehrere Triumphe. Der Höhepunkt war diesbezüglich der Sieg der weltweit bekannten Band Måneskin in Rotterdam 2021, woraufhin der Wettbewerb letztes Jahr in Turin ausgetragen wurde.

Diesjähriger Beitrag: Marco Mengoni mit "Due vite"

Platz 6: Finnland | Gesamtes Suchvolumen pro 1.000 Einwohner: 8,10

Auch Finnland hat sich im Ranking wiedergefunden. 1961 hat das Land erstmals am Wettbewerb teilgenommen und begeistert seither Fans mit innovativen und ungewöhnlichen Beiträgen. Vor allem das „Metal” Genre wird von Finnland gerne gewählt, um die internationalen Zuschauer zu beeindrucken. So konnte Finnland beispielsweise mit der schaurigen Metalband Lordi 2006 den Contest für sich gewinnen. Der Wettbewerb hat einen großen Einfluss auf die Musikszene Finnlands und somit auch auf die Popularität der finnischen Künstler. Auch der diesjährige Künstler Käärijä erfreut sich großer Beliebtheit und kombiniert in seinem außergewöhnlichen Song Elemente von finnischem Rap sowie Techno.

Diesjähriger Beitrag: Käärijä mit „Cha Cha Cha”

Platz 5: Vereinigtes Königreich | Gesamtes Suchvolumen pro 1.000 Einwohner: 8,20

Das Vereinigte Königreich, der diesjährige Gastgeber des Wettbewerbs, platziert sich auf Platz fünf der Rangliste der Länder, in denen der Eurovision Song Contest am beliebtesten ist. Nach 25 Jahren ist der Inselstaat 2023 erneut Gastgeber des Musikfestivals und ersetzt damit den Vorjahressieger Ukraine, der den Wettbewerb aufgrund der politischen Situation nicht austragen kann. Nachdem das Vereinigte Königreich lange Jahre wiederholt am Ende der berühmten Punktetafel gelandet ist, konnte es im letzten Jahr das beste Ergebnis seit 1998 erzielen. Damit ist das Land seit langem wieder auf Erfolgskurs und Fans können sich auf eine spektakuläre Show in Liverpool freuen, wo der Wettbewerb dieses Jahr ausgetragen wird.

Diesjähriger Beitrag: Mae Muller mit „I Wrote a Song”

Platz 4: Litauen | Gesamtes Suchvolumen pro 1.000 Einwohner: 8,39

Auf Platz vier der Länder, die am ESC-fanatischsten sind, befindet sich Litauen, welches eine traditionsreiche Musikszene hat und diese alljährlich auf der Bühne zur Schau stellt. Mit Platz vier liegt es weit über den beiden anderen baltischen Staaten Estland und Lettland, welche auf Platz 21 und 29 gelandet sind. Ein Grund dieser Platzierung könnte sein, dass die Litauer gespannt auf den ersten Sieg im Wettbewerb warten. Im Gegensatz zu Estland und Lettland konnte Litauen den Siegerpokal noch nie mit nach Hause nehmen.

Diesjähriger Beitrag: Monika Linkytė mit „Stay”

Platz 3: Griechenland | Gesamtes Suchvolumen pro 1.000 Einwohner: 8,76

Griechenland befindet sich auf dem dritten Platz des Rankings. Das Land ist für seine kulturelle und musikalische Geschichte bekannt, weswegen die griechischen Beiträge oft durch traditionelle Klänge herausstechen. Der Eurovision Song Contest ist für die Griechen Teil der nationalen Identität und bietet ihnen die Chance, ihr reiches Erbe musikalisch auf der Bühne umzusetzen. 1979 nahm Griechenland das erste Mal am ESC teil und ist seitdem nicht mehr wegzudenken. Mit Helena Paparizou hat Griechenland den Wettbewerb im Jahr 2005 sogar schon einmal gewonnen. Des Weiteren konnte sich das Land bis auf zweimal (2016 und 2018) immer für das Finale qualifizieren.

Diesjähriger Beitrag: Victor Vernicos mit „What They Say”

Platz 2: Schweden | Gesamtes Suchvolumen pro 1.000 Einwohner: 9,00

Schweden reiht sich im Ranking der Länder, in denen der Eurovision Song Contest am beliebtesten ist, in den zweiten Platz ein. Und das ist kein Wunder: Bereits 1974 konnte Schweden mit ABBA und „Waterloo” seinen ersten Sieg erzielen. Seitdem ist das Land auf der Überholspur. Nicht nur findet der alljährliche Vorentscheid „Melodifestivalen” auch bei internationalen Fans viel Gefallen, das Land ist mit seinen sechs Siegen auch das zweiterfolgreichste in der Geschichte des Contests. Allein im letzten Jahrzehnt gewann Schweden mit Loreen und „Euphoria” sowie Måns Zelmerlöw und „Heroes” gleich zwei Mal. Loreen steht dieses Jahr erneut für Schweden auf der Bühne und hat laut den aktuellen Wettquoten die höchste Chance, den Wettbewerb zu gewinnen sowie 2024 wieder zurück ins Land zu holen.

Diesjähriger Beitrag: Loreen mit „Tattoo”

Platz 1: Spanien | Gesamtes Suchvolumen pro 1.000 Einwohner: 13,18

Auf Platz 1 der Länder, in denen der ESC am populärsten ist, befindet sich Spanien. Mit einem gesamten Suchvolumen für alle vier Suchbegriffe von fast 625.000 hat Spanien die Nase vorn, wenn es um die reine Popularität des Contests geht. Zwar war Spaniens letzter Sieg im Jahr 1969, jedoch erzielte das Land mit Chanel und ihrem Song „SloMo” letztes Jahr das beste Ergebnis seit 1995. Auch das diesjährige Lied, das sich beim nationalen Vorentscheid „Benidorm Fest" durchsetzen konnte, ist laut den Wetten der Buchmachern äußerst erfolgversprechend. Spanische Fans können sich daher auch dieses Jahr auf ein Spektakel freuen.

Diesjähriger Beitrag: Blanca Paloma mit „Eaea”

Es bleibt also spannend zu sehen, ob Blanca Paloma in diesem Jahr für Spanien an Chanels Erfolg von 2022 anknüpfen kann. Egal wie es ausgeht, der ESC-Freude der Spanier wird kein Ergebnis einen Abbruch tun! Sie sind das ESC-verrückteste Volk der Welt!