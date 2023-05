Die auf Mallorca lebenden Peggy Jerofke und Steff Jerkel haben sich in Cala Rajada mit ihrem Restaurant Tiki Beach einen Lebenstraum erfüllt. In einer neuen Folge der Doku-Soap "Goodbye Deutschland – Die Auswanderer" sind sie mit Tochter Josephine allerdings im Familienurlaub in Thailand. Aber Steff Jerkel ist nicht nur "privat" in Asien. Er sucht nach wie vor einen Geschäftspartner für ein neues Lokal auf Mallorca. Denn wenn er und Peggy als Paar noch eine Chance haben wollen, dann dürfen sie nicht weiter zusammenarbeiten – da sind sich beide einig. Ist vielleicht ausgerechnet Thailand-Auswanderer und "Goodbye-Deutschland"-Urgestein Matthias Bück der Schlüssel zum Glück?

Ähnliche Nachrichten "Goodbye Deutschland": Daniela Büchner bekennt sich zu Schönheits-Eingriffen Lokal auf Mallorca: Robens-Auswanderer und Franchise-Partner trennen sich In der Sendung werden Deutsche gezeigt, die auswandern oder bereits ausgewandert sind. In jeder Folge werden eine bis vier Auswandererfamilie/n gezeigt, der gesamte Ablauf der Auswanderung wird dokumentiert. In manchen Folgen werden außerdem Auswanderer vorgestellt, die bereits seit Jahren in einem anderen Land leben. Manche Familien werden über Jahre vom Fernsehsender begleitet, manche sind jedoch nur ein halbes Jahr lang zu sehen. Die nächste Folge läuft am Freitag, 12. Mai, um 20.15 Uhr bei Vox.