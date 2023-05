Je näher der Sommer rückt, desto mehr Superyachten tauchen vor Mallorca auf. Am Donnerstag wurde das Schiff "Grace" gesichtet, das dem britischen Milliardär John Reece gehört. Sein Vermögen wird auf 5,7 Milliarden US-Dollar geschätzt. Die Yacht nimmt in der Rangliste der größten Gefährte dieser Art Platz 126 ein. Sie verfügt über sechs Kabinen und bietet zwölf Gästen Platz.

Reece ist beteiligt an dem in London beheimateten Konzern Ineos, der neben Medikamenten auch chemische Produkte herstellt. Das Unternehmen ist der Hauptsponsor der britischen Teilnehmer des berühmten Segelwettbewerbs America's Cup. Die Luxusyacht ist 81 Meter lang, wurde im Jahr 2014 gebaut.

Die "Grace" lief in Deutschland vom Stapel. Das Schiff fährt unter der Flagge der karibischen Cayman Islands. Es erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 16 Knoten, was in etwa 29 km/h entspricht. Unter den Annehmlichkeiten finden sich unter anderem ein Aufzug, ein Beachclub und Unterwasserbeleuchtung. Die Yacht gehörte bis vor einigen Jahren einem russischen Oligarchen namens Alexander Mamut.

Besonders in den warmen Monaten sind nicht wenige Superyachten rund um die Insel unterwegs. Sie gehören vor allem Unternehmern, aber auch Sportstars wie dem portugiesischen Stürmerstar Cristiano Ronaldo, der im vergangenen Jahr samt Familie in Inselgewässern unterwegs war. Auch Tennisstar Rafa Nadal nennt ein großes Schiff sein Eigen. Auf seinem in Porto Cristo stationierten Katamaran steuert er immer mal wieder Calas an.