Der wegen angeblicher Aggressivität an Film-Sets medial in die Kritik geratene und auf Mallorca zeitweise wohnhafte Filmschauspieler Til Schweiger hat aus einer ungeahnten Richtung Unterstützung bekommen. Der amerikanische Hollywood-Mime Mickey Rourke ("Neuneinhalb Wochen") verteidigte den Deutschen ("Keinohrhasen") in einem Instagram-Post.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von MICKEY ROURKE (@mickey_rourke_) Ein lieber Freund sei Schweiger und ein Riesentalent als Schauspieler, Regisseur und Produzent, äußerte der 70-Jährige, der früher auch Profiboxkämpfe bestritten hatte. Der Kollege sei in den vergangenen Wochen von der Boulevardpresse „gekreuzigt" worden. Weiter schimpft Rourke auf die Presse und bietet Schweiger an, ihm zur Seite zu stehen. Eine Reaktion Schweigers auf den Post ist bislang nicht bekannt geworden. Er äußerte zudem: "Steh auf und kämpfe!". Schweiger und Rourke kennen sich von einem gemeinsamen Projekt, an dem Til Schweiger beteiligt war. Im Episodenfilm „Berlin, I love you" führte Schweiger in einer Episode Regie, in der Mickey Rourke mitspielte. Der Amerikaner war vor allem in den 90er-Jahren mit zahlreichen Filmen in den Kinos präsent und wurde weltberühmt. Hintergrund: Gegen Til Schweiger werden Berichten des "Spiegel" zufolge von mehreren Mitarbeitern wegen mutmaßlicher Schikane und Gewalt am Filmset schwere Vorwürfe erhoben. Das Nachrichtenmagazin berichtete, dass Schweiger angeblich unter Alkoholeinfluss die Kontrolle verloren hätte und bei mindestens einem Fall bei Dreharbeiten handgreiflich geworden sein soll. Der "Spiegel" hat hierfür eigenen Angaben zufolge mit vielen Filmschaffenden und ehemaligen und aktuellen Vertrauten Schweigers gesprochen. Schweigers Anwältin dementiert die gegen den Schauspieler erhobenen Vorwürfe und sagt, dass diese "überwiegend unvollständig und verzerrend, teilweise auch wiederum schlicht falsch" seien.