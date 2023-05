Noch vor ein paar Wochen war es offenbar nur sein Supersegler Koru, der vor der Insel Halt machte. Jetzt ist auch Amazon-Gründer Jeff Bezos (geschätztes Vermögen: 123 Milliarden Dollar) persönlich auf Mallorca und genießt ein paar freie Tage auf dem Mittelmeer. Die britische Zeitung "Daily Mail" entdeckte den 59-Jährigen Milliardär zusammen mit seiner Freundin Lauren Sanchez (53), einer US-Nachrichtensprecherin und Schauspielerin, an Bord der "Koru", die derzeit im beziehungsweise vor dem Hafen der Inselhauptstadt Palma liegt. Entsprechende Fotos und ein Video hat das Blatt auf seiner Internetseite veröffentlicht.

Die "Koru" ist 127 Meter lang, hat drei Masten und ihr Name bedeutet "Neuanfang". 500 Millionen Euro soll sie Bezos gekostet haben. Sie lief Mitte Februar in Rotterdam in den Niederlanden vom Stapel und ist seitdem auf Jungfernfahrt. Aktuell ist sie die größte Segelyacht der Welt. Wie genau die "Koru" ausgestattet ist und welchen Luxus sie bietet, ist nicht im Detail bekannt. Aber bei einem der reichsten Männer der Welt ist davon auszugehen, dass es nicht an Annehmlichkeiten mangeln wird. Begleitet wird sie übrigens von einem Versorgungsschiff, das alles an Bord hat, was nicht auf die "Koru" passt.

Alleine der jährliche Unterhalt soll den Amazon-Gründer Medienberichten zufolge 50 Millionen Euro kosten. Der Stapellauf der Koru wurde übrigens von Diskussionen und Protesten begleitet. Grund dafür war der Vorschlag, eine historische Brücke bei Rotterdam abzureißen, um Platz für das Schiff zu schaffen, dessen Masten mehr als 60 Meter hoch sind. Dann wurden diese aber getrennt vom Rumpf transportiert, in eine andere Werft verlegt und dort wieder angebracht.