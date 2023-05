Es ist eine absolute Horror-Vorstellung für viele Feiernde an der Playa de Palma auf Mallorca: Wenn plötzlich das Handy und Bargeld weg sind und man sich an nichts mehr erinnern kann. So ist es Reality-TV-Star Eric Sindermann ergangen, wie er jetzt in seiner Instagram-Story mit seinen Fans teilte. Nicht nur sein Smartphone, sondern auch seine "wichtigsten Karten" und Schmuck im Gesamtwert von 6000 Euro soll er in einer Diskothek am Ballermann verloren haben. "Es ist zum Kotzen", sagte er auf Instagram und äußert einen schlimmen Verdacht: "Ich vermute zu 90 Prozent, dass ich gestern K.-o.-Tropfen in mein Getränk bekommen habe."