Der Milliardär Jeff Bezos, der einst den Online-Versandkonzern Amazon gründete, hat sich mit seiner Freundin Lauren Sánchez verlobt, nachdem sie vor Mallorca auf der Luxusyacht Koru unterwegs waren. Das meldete der amerikanische TV-Sender CNN. Der Tycoon ist 59 Jahre alt, die ehemalige Journalistin Sánchez zählt 53 Lenze.

Als Bezos den Antrag machte, kreuzte die Yacht den Meldungen zufolge vor der Südküste von Frankreich. In Cannes läuft gerade das berühmte Filmfestival. Die beiden Prominenten waren kürzlich dabei gesichtet worden, wie sie sich im Rahmen des Festivals den Film "Killers of the Flower Moon" anschauten.

Sánchez und Bezos veröffentlichten ihre Beziehung im Jahr 2019. Sánchez wurde in der US-Stadt Albuquerque geboren. Beide halten sich mit Details aus ihrem Privatleben seit Jahren sehr zurück. Die Prominenten wurden in den vergangenen Jahren jedoch mehrfach beim Besuch mehrerer Events fotografiert. Bezos war zuvor 25 Jahre lang mit MacKenzie Scott verheiratet gewesen. Aus dieser Ehe gingen vier Kinder hervor. Auch Lauren Sánchez ist geschieden.

Die Koru ist 127 Meter lang, auf ihr tun 40 Angestellte Dienst. Vor dem Strand Illetes hatte das Paar an Bord derart offenkundig Zärtlichkeiten ausgetauscht, dass es für die auf der Lauer liegenden Paparazzi ein Leichtes war, diese intimen Momente einzufangen. Nach ein paar Tagen vor Calvià ging es dann weiter auf die Nachbarinsel Ibiza, wo Bezos und seine Entourage in der exklusiven Badebucht Cala Jondal an Land gingen.