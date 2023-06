Krause besucht Krause – SWR Moderator Pierre M. Krause reist in den Norden auf die Insel Norderney. Dort hat Entertainer und Stimmungssänger Mickie Krause ein Haus, das er erstmals und exklusiv für die SWR Fernsehkamera öffnet. Eigentlich verbindet man den gebürtigen Münsterländer Mickie Krause mit Mallorca und Partyhits. Seinen Durchbruch hatte er 1999 mit dem Lied „Zehn nackte Friseusen”. Es folgten viele mehr, unter anderem „Schatzi schenk mir ein Foto”, „Finger weg von Sachen ohne Alkohol”, „Jan Pillemann Otze”, „Finger im Po, Mexiko” oder „Geh mal Bier hol’n”. Oftmals verwendet er die Melodien bekannter Klassiker und Oldies, die mit neuen Texten versehen wurden. „Supa Deutschland” beispielsweise enthielt Motive aus Guantanamera, „Orange trägt nur die Müllabfuhr” basiert auf Go West von den Village People. 1991 lernte Mickie Krause seine spätere Frau Ute kennen, der er 2009 das Lied „Nichts reimt sich auf Uschi! (Das halbfertige Lied)” widmete. Aber es gibt auch den anderen Mickie Krause, den bodenständigen Familienvater, der seit vielen Jahren seine zweite Heimat auf der Nordseeinsel gefunden hat. Diese will er nun seinem Gast Pierre zeigen.

Selbst vom Schietwetter lassen sich die beiden Krauses nicht entmutigen und trauen sich an den stürmischen Strand, unternehmen eine Radtour quer über die Insel, besteigen den historischen Leuchtturm und Mickie lädt Pierre in eines seiner Lieblingsrestaurants ein – hochprozentiger Absacker inklusive. Dabei merkt Pierre schnell, dass selbst die Krebserkrankung Anfang 2022 Mickie nichts von seinem Optimismus und seiner guten Laune genommen hat. Die Reportage „Krause kommt! Über Nacht bei Mickie Krause” wird am Freitag, 2. Juni, ab 23.30 Uhr im SWR ausgestrahlt.