Am ersten Konferenztag des Wirtschaftsforums 2023 in Castillo Hotel Son Vida sprach Wolfgang Kubicki, Vizepräsident des Deutschen Bundestags zum Thema: "Zerstritten, planlos, ideenlos – die Ampel im Vertrauenstief". Der FDP-Politiker warf dabei die Frage auf, ob der deutschen Politik nicht etwa eine klare Linie fehle. Und gefährlich sei, betonte er, in dieser Demokratie, dass Streit-Debatten nur noch von der AFD geführt werden würden, aber nicht von den übrigen Parteien.

Medienunternehmerin und Moderatorin Sabine Christiansen, Roboter "Pepper" und Willi Plattes, Initiator der Veranstaltung. (Foto: pl) Auch der Ukraine-Konflikt spielte in den zahlreichen hochkarätigen Podiumsdiskussionen und Vorträgen im Laufe des Tages immer wieder eine Rolle. Gegenüber MM sagte Kubicki: "Wir können diesen Krieg, auch wenn er in Europa ist, nicht lösen. Doch müssen wir die Ukraine verteidigungsbereit halten, das heißt, wir sollten das osteuropäische Land mit jenen Waffen ausstatten, die es ihm ermöglichen, die russischen Aggressoren bis zu den eigenen Grenzen hin zurückzudrängen. Russland hat alle Verträge gebrochen, das Vertrauen als Vertragspartner ist dahin." Live aus Deutschland war später Katharina Schulze, Fraktionsvorsitzende der Grünen im bayerischen Landtag, zugeschaltet. Sie erklärte, inwiefern die jetzige Regierung die liegengebliebenen Aufgaben ihrer Vorgänger anzupacken habe. Dem schloss sich der Bauunternehmer und Präsident des Family Business Networks Deutschland e.V., Dr. Patrick Adenauer, mit kritischen Reflexionen zum Thema "Abstieg statt Aufbruch - wer hat das Vertrauen verspielt?" an. Einer der Keynote-Speaker am Vormittag war Dr. Herbert Diess, Ex-VW CEO und Aufsichtsratsvorsitzender bei Infineon, der seine Zuhörer optimistisch davon zu überzeugen versuchte, warum es global möglich sei, den Klimawandel zu stoppen. Zudem erklärte Dr. Diess, wie Länder wie Nigeria, die eigentlich Erdöl-Produzenten sind, elektrifiziert werden können und warum es für das afrikanische Land vorteilhaft ist, in 16.000 Elektro-Busse zu investieren, was letztens geschehen sei. Julia Klöckner, Wirtschaftspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, in der Kaffeepause des Wirtschaftsforums (Foto: pl) Durch Vorträge und Podiumsdiskussionen mit Simone Menne, der Präsidentin der American Chamber of Commerce in Germany, und Frank Sieren , Deutschlands führendem China-Experten, wurde deutlich, wie nachteilig sich ein transatlantischer Handlungskonflikt auswirken kann und wie gewichtig Chinas derzeitige Rolle in der Weltwirtschaft ist. Als weiterer Keynote-Speaker trat der frühere Finanzminister Peer Steinbrück im Tagungssaal des Hotels auf die Bühne, um zum Thema "Wirtschaftsstandort Deutschland unter dem Druck der Zeitenwende" zu referieren. Highlight der Veranstaltung war der Vortrag des US-amerikanischen Wirtschafts-Nobelpreisträgers und Ex-Weltbank Chefökonomen Prof. Dr. Josepf Stiglitz zum Zustand der Weltwirtschaft. Neue Impulse setzte neben den wirtschaftspolitischen Ausführungen von Karl von Rohr, Vizechef der Deutschen Bank, und dem deutschen Chefstrategen von Blackrock, Dr. Martin Lück, auch Julia Klöckner. Zu MM sagte die wirtschaftspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion: "Wir müssen wirtschaftlich etwas bewegen wollen und daran Spaß haben. Es geht nicht darum, Wohlstand zu erhalten und nicht zu verwalten. Die Herausforderung ist jetzt, eine Gesellschaft zu schaffen, in der es Alt und Jung gut gehen kann." Im Rahmen des Wirtschaftsforums organisierte Willi Plattes, Initiator der Veranstaltung und CEO der Plattesgroup, eine Verlosung zugunsten der Laureus Stiftung, die sich für benachteiligte Kinder einsetzt. Bei einem Mindestgebot von 10.000 Euro wurde unter allen Teilnehmenden der höchstbietende Gast ermittelt, der dann mit Red Bull Air Race Weltmeister Matthias Dolderer einen 15-minütigen Kunstflug auf einem Rollercoaster erleben kann. Am Freitagabend wurde zum Ausklang der Veranstaltung feierlich verkündet, dass der Flug von einem Forumsteilnehmer für 200.000 Euro ersteigert worden sei, wobei das Geld an die Stiftung gespendet werde.