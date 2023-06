"Time to act: vom Neu Denken zum Neu Handeln" – unter diesem Motto hat am Freitag auf Mallorca das zweitägige Wirtschaftsforum der Plattes Group begonnen. Bereits bei einem festlichen Eröffnungsabend am Donnerstag im Schlosshotel Son Vida hatte CEO Willi Plattes angesichts der ernsten Weltlage Handlungsbedarf gefordert. „Der Ausnahmezustand ist seit einigen Jahren zum Normalzustand geworden – leider“, bedauerte Plattes, vor dem Hintergrund von Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg und Klimawandel. Die Weltlage mit ihren geopolitischen Herausforderungen sei ernst. „China produziert, Amerika innoviert - und Europa reguliert“, kritisierte der Forumsgründer und Chef der größten deutschsprachigen Steuer- und Rechtskanzlei auf der Insel.

Aus diesem Grunde habe das Wirtschaftsforum, das bereits zum sechsten Mal stattfindet, sich zum Ziel gesetzt, von den Impulsen der Veranstaltung und vom neuen Denken zum neuen Handeln zu führen – und das vor allem in den Bereichen Wirtschaft und Politik. Hierzu konferieren im Kongresszentrum des Schlosshotels zwei Tage lang bis zu 200 Experten unterschiedlichster Branchen. Moderiert wird die Veranstaltung wie in den Jahren zuvor von der TV-Journalistin und Medienunternehmerin Sabine Christiansen.

Nach Plattes Worten liegt der diesjährige Schwerpunkt der Veranstaltung bei den Themen Digitalisierung und künstliche Intelligenz. „Auch der Ukraine-Krieg und mögliche Lösungen zur Beendigung dieses politischen Konflikts in Europa werden dabei reflektiert”, sagte der Initiator und fügte an: „Wie in den Vorjahren werden wir vor Ort mit herausragenden Persönlichkeiten diskutieren, die nur hier intern und live vor Ort zu erleben sind.”

Am Freitag und am Samstag, (2. und 3. Juni) werden mehrere Dutzend hochkarätige Referenten, Vorträge und Podiumsdiskussionen zu in Europa relevanten Themen halten. Auf dem Programm stehen unter anderem der US-amerikanische Wirtschaftsnobelpreisträger Prof. Dr. Joseph Stiglitz, Annette Mann, CEO von Austrian Airlines, Dr. Martin Lück, Kapitalmarktstratege von BlackRock, Wolfgang Kubicki (FDP), Vizepräsident des Bundestages, und Karoline Edtstadler (EVP), Bundesministerin für EU und Verfassung in Österreich. Insbesondere die Anwesenheit von Jospeh Stiglitz erfüllt die Organisatoren mit Freude. „Nicht immer sind Nobelpreisträger auf der schönsten Insel der Welt“, sagte Willi Plattes, zumal Wirtschaftsberater Stiglitz an der jüngsten G7-Konferenz in Hiroshima teilgenommen habe und viel berichten können werde.

Bei informellem Get-together am Vorabend der Tagung hatten die Teilnehmer bei Wein und Tapas in lockerer Atmosphäre auf der eleganten Außenterrasse des Schlosshotels zusammenkommen und sich kennenlernen können. Sabine Christiansen stellte dabei unter anderem „Pepper“ einen kleinen Roboter mit Künstlicher Intelligenz vor. Der Hausherr und CEO Schörghuber Gruppe, Nico Nusmeier verwies darauf, dass „neues Handeln“ in den eigenen Hotels und auf den Golfplätzen der Insel seit 1995, dem Kauf des Son Vida Hotels durch Schörghuber, in der Gruppe Tradition habe. So habe man sehr früh agiert und stets auf die innovativsten Methoden gesetzt, etwa bei der Gebäudeeffizienz, den erneuerbaren Energien und bei der Bewässerung der Golfplätze durch geklärtes Abwasser.

Ein weiteres Highlight beim Auftaktabend war die Präsentation des Volocopter Flugtaxis. Die Drohne zur Personenbeförderung soll erstmals 2024 in Paris zugelassen werden. Ebenfalls großes Interesse erregte die stille Versteigerung (silent auction) eines Kunstfluges durch die Berge Tirols mit dem Red Bull Air Race Weltmeister Matthias Dolderer zugunsten der Laureus Sport for Good Stiftung für benachteiligte Kinder. Auf den verteilten Infoblättern zu der Versteigerung wurden als Mindestgebot 10.000 Euro aufgeführt. Der Preis für die streng limitierte Teilnahme am Wirtschaftsforum beträgt 2450 Euro pro Person. Die gelungene Auftaktveranstaltung des Forums "Neu Denken" stellte einmal mehr unter Beweis, dass Mallorca es durchaus mit Davos aufnehmen könne, so die Meinung diverser Teilnehmer.