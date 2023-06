Es war für Mallorca-Sängerin Ina Colada der Traum vom eigenen Restaurant, der nun zerplatzt. Wie sie auf Instagram mitteilte, wird sie ihre Tapas- und Weinbar "Lennox" in ihrem Heimatort Bottrop-Kirchhellen in Nordrhein-Westfalen schließen. Zum 1. Juli soll Schluss sein – nach nur etwas mehr als einem Jahr. Denn erst im März 2022 hatte sie das Restaurant eröffnet. Diesen Schritt erklärt sie vor allem mit ihrer privaten Situation: "Ich möchte meinen Sohn Jannis aufwachsen sehen, denn er ist nun einmal Kind und das will ich mir als Mutter nicht nehmen lassen."

Dabei lief das Restaurant gut, schreibt die Bottroper Zeitung, die zuerst über die Schließung berichtete. "Die neue Gastronomie belebte den Johann-Breuker-Platz und kam bei den Gästen gut an", heißt es in einem Artikel. Doch Ina Colada ist nicht nur Gastronomin, sondern tritt regelmäßig am "Ballermann" auf, unter anderem im Oberbayern und im Bolero. Alleine im Mai hatte sie rund zwölf Auftritte auf Mallorcas Feiermeile, dazu kommen noch weitere überall in Deutschland. Das Reisen und Fliegen, Auftritte bis mitten in die Nacht, Mutter und Ehefrau sein und dazu noch Gastronomin… Es klingt, als wäre all das zu viel gewesen. "Ich habe mich letztendlich für meine Familie und meine Gesundheit entschieden", so Ina Colada.

Aktuell ist Ina Colada auf der Suche nach einem Nachfolger für die Tapas- und Weinbar im Herzen des Ruhrgebiets. Die Idee, eine Bar zu eröffnen, war ihr während der Corona-Pandemie gekommen, schilderte sie in einem Interview mit der Bild-Zeitung: "Da hatte ich als Sängerin nicht mehr viel zu tun. Erst bin ich in ein Loch gefallen, dann habe ich gedacht, ich werde Gastronomin", sagte die 36-Jährige. Colada ist seit Jahren eine feste Partygröße an der Playa de Palma. 2019 und 2020 wurde sie mit dem "Ballermann-Award" in der Kategorie "Beste weibliche Show" ausgezeichnet. Ihre Karriere begann 2008 mit einem Auftritt im Bierkönig, damals nannte sie sich noch "Inga von der Playa".