Nach dem im Film-Business international zu Ruhm und Ehren gelangten, auf Mallorca geborenen Schauspieler Simón Andreu ist jetzt ein Platz in seinem Dorf Sa Pobla benannt worden. Der 82-Jährige, aus Madrid angereiste Schauspieler zeigte sich am Samstag gerührt, als in einer Grünzone der offizielle Akt vonstatten ging. Andreu sagte, dass hier viele junge Leute vorbeikämen und mitbekommen würden, was alles im Leben möglich sei.

Der Künstler wurde einem größeren Publikum durch sein Mitwirken im Film "Stirb an einem anderen Tag" aus dem Jahr 2002 bekannt. Pierce Brosnan als Bond und Halle Berry hatten damals die Hauptrollen inne. Der Film startete am 28. November 2002 in den deutschen Kinos und war ein großer finanzieller Erfolg.

Andreu genoss eine Ausbildung als Schauspielschüler, beendete diese jedoch nie, da er bereits zuvor das Angebot erhalten hatte, 1961 im Film "Siempre es domingo" von Fernando Palacios zu spielen. Seine Karriere fand so einen schnellen Beginn und setzte sich neben Produktionen seines Heimatlandes auch in französischen Filmen fort; meist war er der sinistre Gegenspieler des Helden, manchmal aber auch ein Latin Lover oder ein Verwandter des Protagonisten. Bis heute spielte er Rollen in fast 140 Filmen und Fernsehproduktionen.

Simón Andreu wirkte in zahlreichen Genres wie Horrorfilmen oder Italowestern mit. Seit den 1980er Jahren sah man ihn vermehrt in internationalen Großproduktionen in größeren Nebenrollen. Auch in der Neuverfilmung von Ben Hur spielt Andreu mit. In einigen Filmen wurde er unter dem Pseudonym Sam Alston geführt.