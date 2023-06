Bei bestem Wetter und den ersten richtig hohen Temperaturen des Sommers verbringen aktuell viele Urlauber aus der ganzen Welt ihre freien Tage auf Mallorca. Darunter sind auch einige Spieler sowie Ex-Kicker des Bundesligisten Hannover 96. Unter anderem mit von der Partie ist der Kapitän des Vereins, Ron-Robert Zieler, und Ex-96-Profi Edgar Prib, der mittlerweile beim türkischen Verein Manisa Futbol Kulübü spielt. Letzterer teilte ein Foto bei Instagram, das in Cala d’Or, dem beliebten Urlaubsort im Südosten Mallorcas, aufgenommen wurde. Auf dem Bild ist auch Hendrik Weydandt zu sehen, der seiner Profikarriere erst kürzlich den Rücken zugewandt hatte.

Natürlich ließen auch negative und ironische Kommentare nicht lange auf sich warten. Ein Fan kommentierte unter dem Post: "Was isn das für ne Möhre? Habt ihr nix Besseres gefunden als so einen Kutter?", und bezog sich auf das Boot, auf dem die Fußballer zu sehen sind. Fußballer Edgar Prib reagierte amüsiert mit drei lachenden Smileys. In den vergangenen Tagen sind immer wieder bekannte deutsche Fußballspieler auf Mallorca gesichtet worden. Erst am letzten Wochenende hat RB Leipzig-Spieler Kevin Kampl auf der Insel geheiratet. Und auch Bastian Schweinsteiger sowie Robert Lewandowski haben schon ein paar Tage Urlaub gemacht.