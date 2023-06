Für viele Mallorca-Fans ist es wahrscheinlich eine absolute Traumvorstellung: sich unter Palmen am Lieblingsstrand das Ja-Wort geben. Für den deutschen Fußballer Kevin Kampl ist dieser Traum am Wochenende in Erfüllung gegangen. Der Mittelfeldspieler von RB Leipzig hat sich am Strand von Colònia de Sant Jordi im Süden Mallorcas mit seiner Frau Vanessa vermählt. Allerdings war dies nicht die erste Hochzeit der Beiden. Im Juni 2021 feierten sie bereits ihre standesamtliche Trauung. Jetzt haben sie scheinbar ihre Traumhochzeit mit einer großen Party und vielen Gästen nachgeholt. Das Paar hat auch schon zwei gemeinsame Kinder.