Toñy Gomila ist eine bekannte und renommierte Friseurin aus Palma de Mallorca. Sie hat ihren Salon "Tannara" nur einen Steinwurf vom Obelisk-Platz in Palmas Barrio Arxiduc entfernt. Und: Toñy ist auch begeisterte Motorradfahrerin, – seit 33 Jahren besitzt sie eine Honda Shadow – Rockerin seit ihrem vierzehnten Lebensjahr und Mitglied der Barbers Angels, einer Gemeinschaft solidarischer Friseure, die unter dem Motto "Gemeinsam sind wir weniger allein" Randgruppen, darunter auch ukrainischen Flüchtlingen, kostenlos die Haare schneiden. Toñy tut dies manchmal in ihrer Freizeit, stundenlang neben ihrer täglichen Arbeit. Zum Glück! Denn dank der Barber Angels können sich auch Menschen ohne finanzielle Mittel die Haare machen lassen.

Jetzt ist es aber Toñys Leidenschaft für Motorräder und Rock, die sie zu einer ganz anderen Mission aufbrechen lässt. Anfang August wird sie schon zum zweiten Mal in Folge nach Deutschland reisen, genauer gesagt nach Wacken, um dort als Teil des Festival-Friseurteams den Musikern und Sängern der Bands die Haare zu schneiden. Insgesamt werden 17 Barbiere aus verschiedenen Ländern – Männer und Frauen – auf eigene Faust anreisen, während der Festivaltage in Zelten hinter der großen Bühne leben und tagsüber als Frisöre im Einsatz sein.

Laut Toñy hat die "Aggressivität", die die Sänger und Musiker der Bands auf der Bühne oder beim Posieren für Fotos oft an den Tag legen, nichts damit zu tun, wie sie im wirklichen Leben sind – "höfliche Menschen, mit denen man sich wunderbar unterhalten kann", so Toñy. "Und ich meine, im Heavy Metal sind das oft Weltstars", so die Barbierin weiter. Für das Haareschneiden erheben die Wacken-Figaros übrigens keine Gebühr. "Jeder Musiker zahlt, was er für angemessen hält", erklärt Toñy. Die Einnahmen gehen nach dem Festival an wohltätige Zwecke. Und Toñy fliegt zurück nach Mallorca ...