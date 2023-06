Vor Palma de Mallorca ist eine Luxusyacht aufgetaucht, die der saudischen Königsfamilie gehört. Die "Golden Odyssey" ankerte vor dem Meeresvorort Can Pastilla. Das 124 Meter lange und 20 Meter breite Schiff, das 39 Stundenkilometer erreichen kann, war im Jahr 2015 auf der Lürssen-Werft in Deutschland fertiggestellt worden.

Auf der Yacht können 32 Gäste unterkommen, 50 Besatzungsmitglieder schieben dort Dienst. Die "Golden Odyssey" verfügt über fünf Decks in Pyramidenform. Auch andere Yachten des saudischen Königshauses hatten in den vergangenen Jahren in Palma angelegt. In Erinnerung ist noch das 147 Meter lange Flaggschiff, die "Prince Abdulaziz", die im Club de Mar festmachte.

Ebenfalls vor Mallorca kreuzt derzeit die 90 Meter lange Luxusyacht "Phoenix 2". Diese gehört dem wohl reichsten Mann Polens, Sebastian Kulczyk, dem Sohn des verstorbenen Geschäftsmanns Jan Kulczyk. Die Familie ist mit dem Betrieb von Internetcafés in jenem Land in den vergangenen Jahrzehnten reich geworden.

Auch Yachten anderer Königshäuser der arabischen Halbinsel waren immer mal vor Mallorca gesichtet worden: Dazu zählten Schiffe aus Oman, Bahrein, den Arabischen Emiraten und Katar. Viele Insulaner erinnern sich noch an Schiffe wie die "Al Mirqab", "Yas" oder "Lady Moura". Der Sommer ist traditionell die Jahreszeit, während der viele Luxusyachten vor der Insel kreuzen.

Zuletzt war die Luxusyacht des US-Medientycoons Barry Diller vor Mallorca aufgetaucht. Es handelte sich um die "Eos", die über drei Masten und eine Besatzung von 21 Mitarbeitern verfügt. Diller ist Gründer der "Fox Broadcasting Company" und gilt als Vorbild für die aus den allseits bekannten Simpsons-Zeichentrick-Filmen bekannte Figur Mr. Burns.