Staffelauftakt im Hause Katzenberger-Cordalis: Und zwar zu Hause auf Mallorca! Nach langem hin und her haben sich Daniela, Lucas und Sophia dazu entschieden auf der Sonneninsel zu bleiben. Da sich in Deutschland keine passende Wohnung finden lässt, soll wenigstens die Wohnung in Mallorca renoviert werden. Doch was genau alles gemacht werden soll, sorgt für Diskussionsstoff. Lucas und Sophia wollen die Wand zur Küche raushauen, Daniela ist strikt dagegen. Da ist das letzte Wort sicher noch nicht gesprochen. Außerdem steht Danielas 36. Geburtstag an, der ganz im Motto „Think pink” gefeiert wird.

Während die Vorbereitungen auf Iris' Finca auf Hochtouren laufen, haben auch Sophia und Lucas einiges zu tun. Das perfekte Geschenk muss her – gar nicht so leicht bei der wählerischen Daniela, bei der auch schon Geschenke durch den Raum geflogen sind, wenn sie nicht gefallen, wie Lucas verrät. Das Papa-Tochter-Duo wird tatsächlich fündig: Es gibt Schmuck für die Mama. Dann steht einer wilden Pink Party ja nichts im Wege! Das Highlight der Party: Zwei Flamenco-Tänzer. Diese heizen dem Partyvolk ordentlich ein und Daniela ist schockverliebt in den stolzen Tanz. Endlich ein Tanz, bei dem man richtig grimmig gucken kann. Wenn das nicht der Anfang einer großen Liebe ist. Apropos große Liebe, Sophia wünscht sich seit einiger Zeit sehnlichst einen Hund. Nach jeder Menge Diskussion lässt sich Lucas doch dazu bringen, mit seinen beiden Frauen in ein Tierheim zu fahren. Ob sich die beiden Mädels durchsetzen, und es mit einem neuen Familienmitglied nach Hause geht? Die erste Folge der siebten Staffel der Doku-Soap „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca" wird an diesem Mittwoch, 21. Juni, ab 20.15 Uhr auf RTL 2 ausgestrahlt.