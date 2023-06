Die auf Mallorca lebende und durch verschiedene TV-Auftritte mehr oder weniger prominente Residentin Iris Klein, bekannt auch als Mutter von Daniela Katzenberger, verspürt Lust, ihren Körper künstlich zu verjüngen. In einer Instagram-Fragestunde kündigte die 56-jährige folgendes an: "Noch diesen Monat lasse ich mir Implantate machen und freue mich darauf."

Klein war im Winter und Frühling durch die medial inszenierte Trennung von ihrem Ehemann Peter Klein in Erscheinung getreten. Sie soll inzwischen einen neuen Lover haben, den sie offenbar auf einem Parkplatz der Einzelhandelskette Müller kennengelernt hatte. Zuletzt tauchte Klein auf einer Party "reicher und schöner" Deutscher in einer Villa in Palma de Mallorcas Nobelvorort Son Vida auf.

Die ebenfalls im Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit stehende Tochter Daniela Katzenberger äußerte sich angetan von dem Vorhaben ihrer Erzeugerin. Der "Bild"-Zeitung sagte sie: "Als ich gehört hab' dass sie das machen will, war mein erster Satz: 'Boah, Mama, endlich wirst du vernünftig'." 2021 habe sich ihre Mutter die Brüste verkleinern lassen, verriet Katzenberger weiter. Jetzt verfüge sie als "erfolgreiche Influencerin" über ausreichende finanzielle Mittel, außerdem sei sie frisch verliebt. Da sei es nicht verwunderlich, dass sie "auch noch was aus ihrem Körper machen" wolle, so Katzenberger.

Auch Katzenberger hatte sich 2021 die Brust straffen und neue Silikonpolster einsetzen lassen, was medial wie Vieles im Leben der Familie ausgeschlachtet wurde. Jetzt sagte sie: "Mama ist jetzt bald Mitglied im Katzenberger-Silikonclub. Es hätte mich auch gewundert, wenn sie nicht eingetreten wäre! Für mich ist es das geilste Kompliment überhaupt, wenn die Leute denken, dass Mama meine Schwester und nicht mehr Mutter ist."