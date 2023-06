Wer auf Mallorca etwas auf sich hält, der war an diesem Freitagabend in Palmas Nobelviertel Son Vida unterwegs. Auf der privaten Finca des Unternehmers Denis Baumann fand die "Son Vida Charity Night" statt. Unter dem Publikum mischten sich zahlreiche Stars und Sternchen aus der High Society Szene, Millionäre und sogar Milliärdäre. Es sind Szenen wie aus dem Film "The Great Gatsby" mit Leonardo DiCaprio, nur auf Mallorca. Schon vor dem Eingang der Villa reihen sich protzige Luxusschlitten aneinander. Das Anwesen ist mit rosafarbenen Luftballons geschmückt, über den Pool gleitet ein rosa-rotes Blumenherz. Zudem steht die Nacht ganz unter dem Motto "Las Vegas". Die Gäste haben auch die Möglichkeit, ihr Glück beim Pokern zu versuchen.

Zu der exklusiven Veranstaltung hatte der 37-jährige Daniel Rudolf aus Worms im Rahmen des Pro7 Lifestyle-Magazins "Red" geladen. Seit Jahren arbeitet der Deutsche als Butler für die Reichsten der Reichen dieser Welt und weiß daher genau, worauf es bei einer High Society Party ankommt. Insgesamt 136 VIPS standen an diesem Freitagabend auf der Gästeliste. Unter das Partyvolk mischten sich unter anderem der deutsche Schauspieler und Synchronsprecher Martin Semmelrogge, Moderatorin Bettina Klos, Luxus-Immobilienmaklerin und TV-Auswanderin Britt Jolig, die E-Geigerin Jitka Lackova, die sexieste Djane der Welt Djamila Celina und Katzenberger-Mutter Iris Klein.

Die exklusiven Gäste wurden mit Fingerfood und erfrischenden Drinks versorgt.

Letztere erschien mit Designerin Pia Bolte zur Party und zeigte sich begeistert: "Es ist meine allererste Party auf der Insel in diesem Rahmen und mit so vielen eleganten Leuten. Es ist schon sehr gehoben. Man bekommt einen Fingerhut zu essen und eine Suppe aus dem Schnapsglas. Es ist anders, aber es ist toll." Ihre Tochter Daniela Katzenberger konnte nicht kommen. Sie blieb mit Tochter Sophia samt Schulfreundin Zuhause. Währenddessen entdeckte Schauspieler Martin Semmelrogge das russische Roulette für sich. Mit einem pinken Jacket bekleidet versuchte er am Pokertisch sein Glück.

Auch Iris Klein versuchte am Pokertisch ihr Glück.

Neben Fingerfood und erfrischenden Kaltgetränken wie Gin Tonic, Strawberry Daquiri und natürlich Champagner, wurde auch für die musikalische Unterhaltung gesorgt. Auf der Bühne stand unter anderem Rolf Stahlhofen, Sänger der "Söhne Mannheims" und enger Freund des Finca-Besitzers Denis Baumann. Zur späten Stunde heizten auch Djs das Publikum ein, samt Nebelshow und Gogo-Tänzerinnen.

Gogo-Tänzerinnen heizten die Stimmung ein. Es gab auch eine Nebelshow und Lichteffekte.

Der Erlös der Charity-Veranstaltung ging auch an die Stiftung von Rolf Stahlhofen "Water is right". Mit der 2011 gegründeten Organisation setzt sich der Künstler vor allem weltweit für den Zugang zu sauberen und erschwinglichem Trinkwasser ein. 2007 wurde er zum ersten europäischen UN-Habitat-Wasserbotschafter "Messenger of Truth" ernannt. "Wir haben in den ersten zehn Jahren für fünf Millonen Menschen Wasserprojekte machen dürfen. Wir arbeiten auch eng mit der Udo Lindenberg-Stiftung zusammen. Ich habe nicht erwartet, dass die Party so riesig wird. In Zukunft würden wir mit dem Erlös gerne Wasseringenieure ausbilden."