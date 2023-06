Die Pflicht zum Tragen eines Mund- und Nasenschutzes wird in den nächsten Tagen in ganz Spanien weitgehend fallen. Am Freitagnachmittag teilte das spanische Gesundheitsministerium mit, dass das Stück Stoff in Apotheken, Gesundheitszentren und Krankenhäusern voraussichtlich schon ab kommender Woche nicht mehr angelegt werden müsse. Damit folgt das Gesundheitsministerium dem Rat eines Expertenkomitees, das sich jüngst für ein Ende der Maskenpflicht ausgesprochen hatte. Es wird damit gerechnet, dass der Ministerrat diese Entscheidung im Laufe der kommenden Woche bestätigt.

Gänzlich wird die Pflicht zum Maskentragen allerdings im Pflegebereich nicht fallen. Wie schon vor Corona muss der Mund- und Nasenschutz auf Intensivstationen, im OP-Saal und beim Kontakt mit immunschwachen Personen weiter getragen werden. Bereits im vergangenen Februar war spanienweit die Pflicht zum Maskentragen im öffentlichen Nahverkehr gefallen.