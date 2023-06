Direkt am Randgebiet des „Ballermanns”, genau an der deutsch-holländischen Grenze – so definiert der prominente Hotelbesitzer und aus dem TV bekannte Mallorca-Auswanderer Marco Gülpen die geografische Lage seines Hostals Playa de Palma. Denn nur einen Katzensprung entfernt beginnt im Urlauberdorado Arenal das Holländer-Viertel, das zwischen dem Balenario zwei und drei gelegen ist. In der anderen, nordwestlichen Richtung, findet sich die deutsche Partyhochburg mit ihren berüchtigten Diskotheken Megapark, dem Bierkönig und der Schinkenstraße. „Unsere Gäste können aufgrund des Standorts des Hotels einen ruhigen Strandurlaub mit Cocktails genießen, doch auch in fünf Minuten im Party-Epizentrum zum Feiern sein”, erklärt der 59-jährige, der zusammen mit seiner Frau Tamara die Herberge leitet.

2021 eröffnete das Paar zudem die Cocktailbar Despacito, die sich in der unteren Etage des Gasthauses befindet. Despacito heißt ins Deutsche übersetzt so viel wie „ganz gemächlich” oder „ruhig”, und spiegelt etwas den chilligen Flair der Cocktailbar wider. Die Bar, die zum Herzensprojekt der 31-jährigen Tamara Gülpen wurde, ist seit ihrer Eröffnung zu einem Hotspot der Goodbye-Deutschland-Community auf der Insel geworden. Besonders beliebt ist hier der Hauscocktail Despacito mit frischer Ananas, Bacardi-Rum, Bananen-Likör und Cointreau. Bei einem Cocktail für zwei Personen wird das Getränk als Gimmick in einer ausgehöhlten Ananasschale serviert.

Diese besondere Location in der Nähe des touristischen Geschehens kann den Hotelbesitzern jedoch auch manchmal zum Verhängnis werden. So kann es schon einmal vorkommen, dass feierwütigen Urlaubern in Lederhosen oder Fußball-Trikots Einhalt geboten werden muss. Marco Gülpen sagt: „Wenn eine Gruppe mit 25 körperlich fitten Fußballfans ankommt und sich danebenbenimmt, macht der Tonfall meiner Ansage die Musik. Ich kann so einer Truppe mit meinem Auftreten klar vermitteln, wo es langgeht.” Und seine Gattin fügt dem hinzu: „Vor allem die Jungs haben einen unglaublichen Respekt vor dem Herbergsvater Marco.” Über zu wenig Buchungen können sich Marco und Tamara Gülpen, die wieder am 3. und am 10. Juli in der Doku-Soap „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer” auf Vox zu sehen sein werden, nicht beklagen. Denn der Promi-Faktor sorgt dafür, dass ihr Hostal Playa de Palma gut belegt ist und viele Gäste auch das ein oder andere Selfie mit dem Paar machen wollen. Dabei sei den Gülpens zufolge der Name der Unterkunft etwas irreführend, da es sich eigentlich um ein Ein-Sterne-Hotel mit vier Einzel- und 15 Doppelzimmern handele.

Marco Gülpen, der gelernter Bürokaufmann ist, rutschte zufällig in das Hotel-Business, wie er sagt. Im Jahr 1999 kam er erstmal mit der Branche über Umwege durch einen Currywurst-Imbiss-Besitzer in Kontakt, der ihm das Angebot machte, ein Hotel zu übernehmen. Darauf folgte eine weitere berufliche Station Gülpens, ein Hotel-Deal in seiner Heimatstadt Köln. Erst 2012 wurde ihm das Hostal Playa de Palma angeboten, das sich damals in einem desolaten Zustand befunden habe. Der Auswanderer investierte einen sechsstelligen Betrag und peppte das Hotel komplett neu auf. Zudem führten die Gülpens für zwei Saisons das ursprünglich von Jens Büchner eröffnete Café Faneteria in Cala Millor und unterstützten damit Daniela, die Witwe des 2018 verstorbenen Fernseh-Auswanderers.

Nun wollen die Gülpens zusätzlich zu dem Playa-Hostal auch neue Projekte in Angriff nehmen. In Betracht käme eine Finca, nach der sie sich umschauen, und für die sie eine Lizenz zur touristischen Vermietung erwerben würden. Oder ein weiteres Hotel auf Mallorcas Nachbarinsel Ibiza. Kennengelernt hatte sich das Paar 2016. Damals hatte sich Tamara von Deutschland aus bei Marco Gülpen um eine Position in dem Hostal beworben. Nach rund einem halben Jahr entwickelte sich aus dem reinen Berufsverhältnis etwas mehr. Gefunkt hat es bei dem späteren Paar mit dem großen Altersunterschied bei einem Tennisspiel, zu dem der Chef seine Angestellte privat einlud. Nach ihrer Heirat im Juli 2018 erblickte ein Jahr später Söhnchen Giulio das Licht der Welt.

Derzeit verbringt das Paar vier Monate im Jahr in Deutschland, wo es ein Haus bei Erftstadt in der Nähe von Köln besitzt, und die restliche Zeit auf Mallorca. Marco Gülpen sagt: „Ich würde die Insel niemals verlassen. Aber einige Hobbys, zu denen das Fahren von schnellen Autos und Skifahren gehört, kann ich nicht auf Mallorca ausüben.” Der dreijährige Sohn besucht derzeit sowohl in Spanien als auch in Deutschland monateweise zwei verschiedene Kitas. Spätestens zur Einschulung Giulios muss sich einer der beiden, also Marco oder Tamara Gülpen, für einen festen Lebensmittelpunkt, entweder Deutschland oder der Insel, entscheiden. Ihre Mallorca-Projekte wollen die beiden jedoch weiterführen.