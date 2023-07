Leidenschaftlich, stimulierend und ausdrucksstark sind nur einige Impressionen, die die bunte Akrobatik- und Tanzshow „Ohalá” beschreiben. Bereits im zweiten Jahr in Folge wird das Spektakel auf dem Gelände der Veranstaltungsfinca House of Son Amar in Bunyola aufgeführt.

Die actiongeladene Show für die ganze Familie beginnt damit, dass ein Vater seiner Tochter eine Gute-Nacht-Geschichte erzählt. Als sie einschläft, scheinen ihre Träume Wirklichkeit zu werden. Das Mädchen begleitet einen Helden auf einer turbulente Reise durch das Mittelmeer, bei der es auch Prinzessinnen und Meerjungfrauen gibt. Noch bis einschließlich 23. September wird die Show auf der Bühne von House of Son Amar immer samstags um 18 Uhr aufgeführt. Tickets gibt es ab 27,50 Euro pro Person. Flamenco, Akrobatik, Theater und Lichteffekte treffen bei dem darauffolgenden Stück „Exhibit Air” aufeinander. Aufgeführt wird die spektakuläre Kabarettshow noch bis zum 28. Oktober. Die Darbietung wird immer freitags und samstags um 22 Uhr gezeigt. Einlass ist ab 21.15 Uhr und die Ticketpreise liegen zwischen 27,50 und 125 Euro pro Person. (cg)