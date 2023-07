Große Sorge um den ehemaligen Mister Germany Dominik Bruntner. Der 30-Jährige hat eigenen Angaben zufolge auf Mallorca einen schweren Hitzschlag erlitten, wie er im Gespräch mit dem Mallorca Magazin berichtet. Bruntner ging es so schlecht, dass er mehrere Minuten bewusstlos war. "Alles begann mit einem schummrigen Gefühl, plötzlich wurde mir schwindelig", so Bruntner zu MM. "Dann konnte ich nicht mehr sprechen, habe ein Flackern vor Augen gesehen und ab dann kann ich mich an nichts mehr erinnern."

"Zum Glück war meine Freundin Jolina bei mir, sie konnte Schlimmeres verhindern." Sie habe ihn schnell stabilisiert und mit Wasser und nassen Umschlägen versorgt. So sei er wieder zu sich gekommen und habe sich vergleichsweise schnell erholt. "Das hätte aber auch schiefgehen können, da sind schon Leute dran gestorben oder haben Folgeschäden davongetragen", sagt der Influencer.

Auf Instagram warnt Bruntner mit einem Post deshalb andere Mallorca-Urlauber und Residenten: "Ich möchte Euch auf diesem Weg mitteilen: Trinkt genug bei den Temperaturen und schützt Euch vor der Sonne." Wie es zu dem Hitzschlag kam? "Wir waren auf einem Termin in Llucmajor und da einfach zu lange ungeschützt in der prallen Sonne." Das passiert dem Mallorca-Residenten bestimmt so schnell nicht wieder! "Mir ist es jetzt einfach ein Anliegen, auf die Gefahren durch einen Hitzschlag aufmerksam zu machen."