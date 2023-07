Die aus Mexiko stammende Hollywood-Schauspielerin Salma Hayek hält sich derzeit auf Mallorca auf. Die 56-Jährige veröffentlichte auf ihrem Instagram-Account ein Foto, das sie auf der Terrasse eines "Chiriniguitos" an der berühmten Cala Deià zeigt. Zu sehen ist, wie sie mit der Hand Garnelen verspeist und dazu Bier trinkt.

Hayek gilt als leidenschaftlicher Fan der spanischen Gastronomie. Ihre Karriere begann Anfang der 1990er Jahre, als sie aus ihrer Heimat nach Los Angeles übersiedelte. Sie verbesserte ihre Englischkenntnisse und nahm Schauspiel- und Sprechunterricht. In den ersten Jahren war sie von dem kleinen Angebot an substanziellen Rollen für lateinamerikanische Frauen enttäuscht.

1995 spielte sie an der Seite von Antonio Banderas in dem Film "Desperado"; 2002 wirkte Hayek am Film "Frida" als Koproduzentin und Darstellerin der Hauptfigur Frida Kahlo mit. 2003 war sie als beste Schauspielerin für ihre Rolle in dem Film sowohl für den Oscar als auch für den Golden Globe nominiert. Der Film erhielt zwei Oscars. Mit der Gründung ihrer eigenen Filmproduktionsfirma schuf sie sich ein zweites Standbein.