Vor einem Jahr fest auf die Insel ausgewandert, wollen Emily und Stefan Gierten nun auf Mallorca Ja zueinander sagen. Stefan, unter seinem Künstlernamen "Lorenz Büffel" einer der Stars am Ballermann, träumt von einer Party, die Mallorca noch nicht erlebt hat. Der Büffel will es laut! Eine Hochzeitsfeier mit Foodtrucks, Tätowierern, Wahrsagern und Liveacts vom Ballermann. Und Emily? Möchte es klassisch. Zumindest bitte ein bisschen.

In Deutschland nennt man ihn schon den Brautkleiderpapst. Jetzt möchte er auch Mallorca erobern. Uwe Hermann, der in Dresden Deutschlands größten Brautmodenladen betreibt, will sich mit seinen Kleidern auch auf der Sonneninsel niederlassen. Ein Stück von Mallorcas Hochzeitskuchen ergattern – das ist Uwes Traum. Aber wird der wahr?

Hochzeit mit Hindernissen für die Barbetreiber Nils Heidenreich und Patrick Zahn. Ihre Finca: schwer zu finden. Die Kühltruhe: kühlt plötzlich nicht mehr. Und fünf Minuten vor der Trauung platzen bei Patrick auch noch die Knöpfe vom Hochzeitsanzug. Wird es für das Paar trotzdem noch der schönste Tag in seinem Leben?

"Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" ist eine Doku-Soap, die von RTL Studios GmbH produziert und vom Kölner Fernsehsender Vox ausgestrahlt wird. In der Sendung werden Deutsche gezeigt, die auswandern oder bereits ausgewandert sind. In jeder Folge werden eine bis vier Familien gezeigt und der gesamte Ablauf der Auswanderung dokumentiert.

Die neue Folge "Alles im Zeichen der Liebe auf Mallorca" der Doku-Soap "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" wird am Montag, 17. Juli, ab 20.15 Uhr auf Vox gezeigt.