Altkönigin Sofía befindet sich Medienberichten zufolge seit Donnerstag auf Mallorca. König Felipe VI. wird demnachvoraussichtlich am 27. Juli landen und somit zwei Tage vor Königin Letizia und ihren Töchtern Leonor und Sofía eintreffen.

Spaniens emeritierte Königin ist dafür bekannt, immer als Erste im Marivent-Palast einzutreffen. Begleitet wird sie dabei von ihrer Schwester Irene von Griechenland. Die meisten Enkelkinder von Altkönigin Sofía werden einige Tage gemeinsam mit ihrer Großmutter auf Mallorca verbringen.

Auch in diesem Jahr wird Altkönig Juan Carlos, der jahrzehntelang seinen Urlaub in Palma verbracht hatte und jetzt in Abu Dhabi im Exil wohnt, nicht erwartet. Wie üblich werden die Monarchen und die emeritierte Königin am 3. August den traditionellen Empfang für die balearische Gesellschaft vornehmen, welcher auch wie im letzten Jahr im Marivent-Palast stattfinden wird.

Der Empfang findet zeitgleich mit dem Treffen der Skipper der Teilnehmer am Segelwettbewerb Copa del rey im Königlichen Yachtclub statt, einem Sportereignis, an dem Felipe VI. auch in diesem Jahr wieder teilnehmen wird und zu dem Königin Letizia und ihre beiden Töchter Leonor und Sofia an einigen Tagen im "Real Club Nautico" erwartet werden.