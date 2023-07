Es ist ein Pflichttermin für Mallorca-Fans: Jedes Jahr gehört die Insel-Ausgabe des ZDF-Fernsehgartens zu den beliebtesten Sendungen des Jahres. Ausgestrahlt wird sie am Sonntag, 30. Juli, und Moderatorin Andrea Kiewel hat verraten, wer in diesem Sommer dabei sein wird. Unter anderem werden Lorenz Büffel, Schürze, DJ Robin, Peter Wackel, Tim Toupet und Markus Becker auftreten. Weitere Namen sind Buddy & Daniel Hahn und die Kölner Karnevalsband Die Räuber. Partysänger Ikke Hüftgold äußerte öffentliche Kritik an der Besetzung und kündigte an, den Fernsehgarten nicht nur in diesem, sondern auch im nächsten Jahr zu boykottieren.

"Ich werde nächstes Jahr mit Sicherheit auch nicht dabei sein. Ich ärgere mich einfach über die Vorgehensweise der Redaktion", so Ikke Hüftgold im Interview mit Ippen-Media, wie mehrere deutsche Medien übereinstimmend berichten. Weiter erklärte er: "Da wird suggeriert, dass das der Party-Schlager ist, der auf Mallorca läuft. Aber da wird ganz viel altes, weichgespültes Zeug wieder hochgeholt, alles, was keinem wehtut". Die Sendung drehe sich mehr um Schlager als um Ballermann-Musik, so Ikke Hüftgold. In dem Interview plauderte er außerdem aus, das er beim diesjährigen Mallorca-Fernsehgarten seinen ESC-Song hätte performen sollen, "der nun einmal gar nichts mit Mallorca zu tun hat", ergänzte er.

Viele Liedertexte sind in der Vergangenheit vom ZDF entschärft worden. Auch daran äußert der Sänger Kritik in dem besagten Interview: "Auch 'Scheiß drauf Malle ist nur einmal im Jahr' musste Peter Wackel damals dann in 'Pfeiff drauf' umändern. Dann kann man sich so eine Sendung einfach auch sparen". Übrigens wird der Mallorca-Fernsehgarten im ZDF am Sonntag erst ab 13:30 Uhr zeitversetzt und nicht live übertragen. Der Grund ist die parallel laufende Weltmeisterschaft im Frauenfußball, wie eine Pressesprecherin auf MM-Anfrage erklärte: "Daher geben wir am 30. Juli den Zuschauerinnen und Zuschauern die Möglichkeit, sowohl das Fußball-Spiel der deutschen Nationalmannschaft in der ARD als auch den ZDF-Fernsehgarten zu sehen."