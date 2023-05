Der mit Mallorca eng verbundene Schlagersänger Ikke Hüftgold hat mit seinem neuen Song "Bumsbar" den Streamingrekord für einen Song im Genre Partyschlager gebrochen. Die neue Single, die der 46-jährige Sänger zusammen mit DJ Robin produziert hat, zählte nach ihrem Erscheinen Ende April deutschlandweit jetzt schon über eine Million Streams. Das Video zu dem Lied, das auch auf YouTube zu sehen ist, hat durchaus Skandal-Potenzial. Denn dafür verkleidete sich Hüftgold, der mit bürgerlichem Namen Matthias Distel heißt, als Jesus und ließ sich "ans Kreuz nageln".

Für das Video ließ sich Ikke Hüftgold ans Kreuz nageln – damit möchte der Künstler gegen eine althergebrachte Moralvorstellung der Kirche kritisieren. (Foto: Summerfield Records)

Gegenüber MM erklärte Hüftgold: "Bumsbar ist die Folgesingle von Layla. Das Video enthält ein sozialkritisches Thema und hinterfragt künstlerisch das Zölibat in der Kirche. Der Song sprengt bislang alles Dagewesene." Über die Resonanz der Fans, unter anderem beim Saison-Opening des Bierkönigs im April, freute sich der Musiker und Entertainer besonders: "Der Song hat alles zerlegt und ist unfassbar gut angekommen. Im Bierkönig und in der Latino Bar mussten die DJs teilweise Pausen einlegen, weil der Song von den Fans am Stück hintereinander durchgesungen wurde. Das Lied läuft definitiv auf einen Platz in den Top 10 der Charts hinaus."

Trotz seiner Erfolge – unter anderem mit "Bumsbar" sowie durch die Teilnahme am deutschen ESC-Vorentscheid – sagte Hüftgold MM vor wenigen Tagen: "Mein Comeback an den Ballermann steht in den Sternen, doch habe ich tatsächlich in den vergangenen Tagen wieder Gespräche aufgenommen." Ein Grund hierfür sei das große Pensum von Auftritten in Deutschland, der Schweiz und in Österreich in diesem Jahr – über 180 Mal wird der Künstler dabei auf der Bühne stehen. Doch diese Geschäftsgespräche, die Hüftgold Anfang Mai auf der Balearen-Insel geführt hat, trugen binnen kürzester Zeit offenbar doch erste Früchte.

Denn tatsächlich findet an diesem Mittwoch nach langer Zeit wieder ein Konzert des Entertainers auf Mallorca statt. Um 23 Uhr tritt Ikke Hüftgold mit DJ Düse im Oberbayern an der Playa de Plama auf und wird seinen Fans auf der Insel "Bumsbar" live präsentieren, was die Diskothek auf ihrem Instagram-Account publik machte. Ikke schrieb dazu: "Vor sechs Jahren hatte ich im Oberbayern meinen letzten Auftritt! Auf ein Neues!"

Damals hatte Hüftgold nach einer heftig kritisierten Freibier-Aktion am "Ballermann" ein Auftrittsverbot im Bierkönig bekommen. Zu MM sagte er: "Ich bin immer noch am Bierkönig ohne Vertrag. Doch vielleicht gebe ich dort einmal ein großes Abschiedskonzert."