Für eine neue Mallorca-Ausgabe der Kochshow „Das perfekte Dinner” sucht die TV-Produktionsfirma ITV Studios fünf auf der Insel lebende Hobbyköche, die bereit sind, ihr Können vor der Kamera zu zeigen. Gedreht werden soll vom 26. bis 30. September. Die Bewerber müssen mindestens 18 Jahre alt sein.

Interessierte können sich entweder telefonisch unter 0049-221-49 20 48 240 oder hier melden. Die Sendung, die montags bis freitags um 19 Uhr bei VOX läuft und bereits seit dem Jahr 2006 existiert, wurde bereits fünfmal auf Mallorca aufgezeichnet. Ein Sendetermin steht noch nicht fest.

Die beliebte Koch-Doku schaut auch nach 16 Jahren noch jeden Vorabend von Montag bis Freitag ambitionierten Gastgebern in die Töpfe und ihre eigenen vier Wände. Damit ist die Sendung die am längsten laufende werktägliche Koch-Doku in der deutschen Fernsehlandschaft. Seit über einem Jahrzehnt bringt das "Dinner", das sogar mit dem Deutschen Fernsehpreis („Beste Kochshow“) ausgezeichnet wurde, fünf völlig unterschiedliche Hobbyköche aus einer Stadt oder Region zusammen, die sich gegenseitig beschnuppern, bekochen und im Anschluss ihre Drei-Gänge-Menüs und Gastgeberqualitäten mit null bis zehn Punkten bewerten.

Ist der Tisch angemessen dekoriert, die Speisenauswahl harmonisch und der Service zuvorkommend? Dabei wird gekleckert, geklotzt, gezickt, gelacht und sich vor Rührung in den Armen gelegen. Wer „Das perfekte Dinner“ gewinnt, erfahren die Teilnehmer erst am Ende der Woche, wenn jeder einmal Gastgeber war. Der Sieger erhält ein Preisgeld von 3.000 Euro.