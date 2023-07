Sie ist wohl die berühmteste Katze Mallorcas: Daniela Katzenberger lebt schon seit Jahren gemeinsam mit ihrem Mann Lucas Cordalis und der Tochter auf der Insel. Jetzt spielt sie aber offenbar immer öfter mit dem Gedanken, ihre Wahlheimat zu verlassen. Die Pläne sind Medienberichten zufolge schon ziemlich konkret. Im nächsten Sommer soll es schon so weit sein. Daniela Katzenberger: "Ab jetzt jeden Sommer sind wir irgendwo anders, außer Mallorca." Entsprechend äußerte sie sich in dieser Woche bei dem RTL-Format "Gala". "Wir sind hier vor ein paar Tagen wirklich von der Insel geflüchtet. Also erstens, diese extreme Hitze – was aber noch viel schlimmer ist, ist diese hohe Luftfeuchtigkeit. Das killt halt wirklich jegliche Lebensqualität. Auf jeden Fall ist es seit letztem Jahr extrem, also wirklich, dass man sagt, man kann dort im Sommer nicht wirklich existieren."