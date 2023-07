In einigen Orten auf Mallorca ist die bislang heißeste Nacht dieses Jahres registriert worden. Laut dem Wetterdienst Aemet wurden in Banyalbufar um genau 4 Uhr 37,1 Grad gemessen. In Port de Sóller war es zu der Zeit 36,1 Grad warm. Auch woanders mussten die Menschen schwitzen: In Colònia de Sant Pere wurden 35,6 Grad registriert und in Porreres 33,2.

Die ungewöhnlich hohen Temperaturen haben mit einer Luftmasse zu tun, die von Süden her Richtung Balearen vorgerückt war und weiter das Wettergeschehen bestimmt. Am Dienstag waren an einigen Orten Tageswerte von über 40 Grad gemessen worden. Am heißesten war es in Muro mit 41,5 Grad, auf Platz 2 folgte Sa Pobla mit 41,2 Grad und auf Rang 3 Binissalem mit genau 40 Grad. Ähnliche Nachrichten Bis zu 50 Grad gefühlte Temperatur: Höhepunkt der Hitzewelle auf Mallorca noch nicht erreicht Am Donnerstag soll der Wind auf Nordost drehen und spürbar auffrischen, weswegen "nur" noch 33 Grad erreicht werden sollen. Nachts bleibt es mit Werten zwischen 24 und 25 Grad weiterhin warm. Bereits Anfang der kommenden Woche soll das Quecksilber erneut Kurs auf die 40 Grad nehmen, was eine neue Hitzewelle einleiten könnte. Experten bringen die Extremhitze mit dem weltweit spürbaren Klimawandel in Verbindung. Im vergangenen Jahr waren auf Mallorca so viele Hitzewellen wie seit Beginn der Wetteraufzeichnungen nicht verzeichnet worden. Auch in Deutschland werden dieser Tage sehr hohe Temperaturen mit über 30 Grad erreicht.