Mallorca-Auswandererin Peggy Jerofke sucht händeringend einen neuen Koch oder eine Köchin für ihr Lokal im Nordosten der Insel. MM gegenüber erklärte der Reality-TV-Star : "Alles läuft bombastisch im Tiki, außer dass eine Mitarbeiterin krankheitsbedingt ausgefallen ist. Es handelt sich um eine Köchin, die wohl bis zum Ende der Saison auch nicht wiederkommen kann."

Gerade im Sommer wäre es für das Lokal und Restaurant schwierig, einen Personal-Ausfall auszubügeln. "Wir sind ein kleines Unternehmen und es ist nicht leicht, so etwas aufzufangen. Jede einzelne Person in der Hochsaison ist wichtig, und ich suche gerade dringend nach einem Ersatz", erklärt Jerofke, die auf Instagram 133.000 Follower zählt.

Jerofke erwähnte gegenüber MM, was sie sich von dem neuen Mitarbeiter wünscht: "Ideal wäre es, wenn die neue Köchin oder der neue Koch schon eine spanische Steuernummer hätte. Ich weiß, dass das alles schwierig ist, doch wäre es ideal, wenn die neue Gastro-Kraft auch schon eine Wohnung auf der Insel hätte."

Wie Peggy Jerofke weiter ausführte, wäre es am besten, wenn der Bewerber für die neue Stelle formlos per Instagram mit der potenziellen neuen Chefin Kontakt aufnimmt. Ansonsten könne man auch eine E-Mail mit den entsprechenden Bewerbungsunterlagen an die Lokalinhaberin schicken (jerofkepeggy@gmail.com).

Im Tiki Beach, das in erster Meereslinie in Cala Rajada liegt, wird den Gästen eine internationale Küche geboten, und auf der Karte stehen japanische, peruanische und sogar hawaiianische Speisen.

Jerofke war mit ihrem früheren Partner, Steff Jerkel, 2007 auf die Baleareninsel gezogen. Vor wenigen Monaten jedoch trennte sich das Mallorca-Auswanderer-Paar. Selbst beruflich gehen die beiden eigene Wege, was Jerofke der Sendung "Goodbye Deutschland: Viva Mallorca!" Anfang Juli 2023 offen erzählte. Jeder habe nun sein eigenes Lokal, – das würde dazu führen, dass, wenn man einmal wieder zusammenkommen sollte, nicht mehr das Thema "Arbeit" als Streitpunkt hätte.