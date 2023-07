Bei dem täglichen Treiben an der berühmt-berüchtigten Partymeile Mallorcas, dem Ballermann, ist wohl eher der Teufel als Gott am Werk. Vor allem in der Hauptsaison kommt die Feiermeile kaum einen Tag ohne neue negative Schlagzeilen aus. Diesem Sündenpfuhl der Insel soll Gott in den nächsten Tagen ein wenig nähergebracht werden. Die Initiative "Reach Mallorca" beginnt am Samstagabend, 29. Juli, mit seinen Strandgottesdiensten. Bis Freitag, 4. August, werden insgesamt 14 Gottesdienste am Strand in der Nähe des Megapark abgehalten. In diesem Jahr gibt es auch eine Neuerung, denn einer soll auch auf einem Partyboot in Cala Rajada stattfinden, schreibt Reach Mallorca in einer Pressemitteilung und nennt es "mit Jesus auf dem Wasser gehen".

Rund 30 Minuten sollen die Zusammenkünfte jeweils dauern, bei den fast jedes Mal bis zu 200 Menschen kämen. Die Themen der Kurzgottesdienste seien "Party, Sex und Sonnenbrand" und "was Gott zu diesen Dingen sagen würde", heißt es von Seiten der Organisation. Dafür reisen 250 Freiwillige aus Deutschland und der Schweiz an, noch nie sei die Beteilgung so hoch gewesen. Neu ist die Idee nicht, denn die Strandgottesdienste an der Playa de Palma werden bereits seit über zehn Jahren in jeder Sommersaison angeboten. Im vergangenen Jahr hat sich die MM-Redaktion selbst ein Bild von diesem besonderen Angebot gemacht, das Sie hier nachlesen können. Die "Street Angels" werden außerdem in Magaluf unterwegs sein. Foto: Reach Mallorca/Esther Baumann

Auch in Magaluf werden die Freiwilligen unterwegs sein. Jeden Abend soll ein Team der sogenannten "Street Angels" betrunkene Urlauber in ihre Hotels zurückbegleiten. So wolle man sie "vor Unfällen oder sexueller Belästigung schützen". Zu erkennen sind diese an ihren gelben Warnwesten. "Würde Jesus heute über die Erde laufen, wäre er auch am Ballermann. Davon sind wir überzeugt", sagt einer der Mitorganisatoren, Johannes Baumann aus Bielefeld. "Reach Mallorca ist der Zusammenschluss der Bibel- und Missionsschule Gospeltribe aus Karlsruhe, der

Jugendmissionsgemeinschaft Bielefeld (JMG) sowie THE FOUR aus der Schweiz. Die Teilnehmer

stellen sich jedes Jahr wieder neu zusammen aus unterschiedlichen Konfessionen, die von

Gott und vom Leben begeistert sind. Die Veranstaltungen sind bei der örtlichen Behörde

angemeldet", erklärt die Organisation in der Pressemitteilung.