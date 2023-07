Mit einem Foto in einem stylishen dunklen Badeanzug, das auf Mallorca entstand, hat die Schauspielerin Catherine Zeta-Jones die Instagram-Gemeinde in Wallung versetzt. Sie löste damit eine Kanonade von Anerkennungs-"Likes" aus. Die Ehefrau von Michael Douglas ("Wall Street") befindet sich derzeit wie ihr Gatte auf Mallorca. In dem Luxusanwesen S'Estaca bei Valldemossa lassen es sich die A-Prominenten derzeit gut gehen. Auf dem Foto zeigt sich die Mimin mit Kussmund, einem großen Hut und Edel-Sonnenbrille.

Der 78-jährige Oscar-, Golden-Globe und Emmy-Preisträger Michael Douglas und seine Frau sind bereits seit langem eingefleischtee Mallorca-Fans. Ihre Verbundenheit mit der Insel ist so groß, dass die Schauspieler es sich zur Gewohnheit gemacht haben, hier die Geburtstage zu feiern. So auch im vergangenen Jahr am 25. September zusammen mit seiner Frau in Valldemossa, wobei eine Torte mit der Zahl "25" diesen Ehrentag krönte. Der Grund hierfür ist, dass beide – Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones – am selben Tag (25. September) Geburtstag haben, wobei das Paar einen Altersunterschied von exakt 25 Jahren aufweist.

Douglas verfügt über ein geschätztes Vermögen von rund 350 Millionen Euro, wobei seine Finca in S'Estaca zu seinen wertvollsten Assets gehört. Der Schauspieler zahlte 1990 3,5 Millionen US-Dollar für sein Haus auf der Insel, wollte es jedoch in den darauffolgenden Jahren wieder verkaufen.

So kam es, dass die luxuriöse Finca 2014 für 60 Millionen Dollar und dann 2019 für 32 Millionen Dollar zum Verkauf stand. Da sich für das noble Anwesen jedoch kein Käufer gefunden hat, wurde es wieder vom Markt genommen. Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones führten aufwendige Renovierungsarbeiten an dem Haus durch, und verbringen seitdem wieder viel Zeit in ihrer

Residenz.