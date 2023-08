Er gehört zum Mallorca-Urlaub wie die Ensaimada zu Mallorca: Der traditionelle Besuch eines Restaurants in Palma! Wie jeden Sommer hatte Spaniens König Felipe VI. nach der Übergabe der Trophäen des Segelwettbewerbs Copa del Rey am Samstag nahe der Kathedrale ein paar Stunden Zeit, um sich mit seiner Familie in privatem Ambiente zu treffen. Der Monarch wählte für das Abendessen mit Königin Letizia, Kronprinzessin Leonor, Prinzessin Sofía, Alt-Königin Sofía und deren Schwester, Irene von Griechenland, wie im vergangenen Jahr ein Lokal in Palmas Meeresstadtteil Portitxol.

Während es im Sommer 2022 ins "Ola del Mar" ging, vertrauten der König und die Königin in diesem Jahr erneut der Küche des bekannten Inselgastronomen Guillermo Cabot, der erst vor einigen Wochen das Restaurant "Mia" eröffnet hatte. Dieses befindet sich auf der "Rückseite" des Hafens neben dem Hotel Portixol und gleich um die Ecke vom "Ola del Mar", das der Chef zehn Jahre lang leitete. Nachdem sich "Don Felipe" von den bei der Preisverleihung der Copa del Rey anwesenden Behörden und den Organisatoren der Veranstaltung in Ses Voltes verabschiedet hatte, traf er nur fünf Minuten nach dem Rest seiner Familie in dem Lokal ein. Zunächst wurde vor dem Restaurant ein Familienfoto geschossen, ehe die Royals Platz nahmen. Was auf den Tisch kam? Frischer Fisch, Salate, Gemüse, Beilagen. Bon Profit! Die spanische Königsfamilie befindet sich bereits seit vergangener Woche im Urlaub auf Mallorca. König Felipe kam hier bereits mit Insel-Politikern zusammen, Königin Letizia besuchte das Atlàntida Film Fest. Am Donnerstag gab die Familie einen Empfang für 500 geladene Gäste der balearischen Gesellschaft.