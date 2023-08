Mallorca ist um eine Traumhochzeit reicher! Am Montag, 7. August, haben sich Lorenz Büffel ("Johnny Däpp") und seine Frau Emily Gierten noch einmal das Ja-Wort gegeben. Standesamtlich hatten sie bereits vor drei Jahren, am 7. August 2020, geheiratet. Allerdings konnten sie damals Pandemie bedingt nicht mit Freunden und Bekannten feiern. Daher haben sie das an ihrem dritten Hochzeitstag nachgeholt. Die Location war die Finca Son Mir, die unweit vom Flughafen liegt. "Mir geht der Stift, ich war noch nie so nervös wie heute. Noch nie!", meldete sich der Partysänger am Montagmorgen bei Instagram.

Blöderweise war ihm – wohl wegen der Aufregung – ein kleiner Unfall passiert. Er erzählte: "Ich habe mir den Zeh angebrochen und weiß nicht, ob ich in diese Schuhe reinkomme. Emily flippt aus, wenn ich jetzt in Flipflops heiraten will", plauderte er am Morgen aus. Doch den Fotos und Videos bei Instagram zufolge muss es dann doch eine schöne Hochzeit gewesen sein. Auf der Gästeliste standen unter anderem: Ballermann-Sänger Julian Sommer, Schäfer Heinrich, das Auswanderer-Paar Marco und Tamara Gülpen und auch die Gastronomen Michael und Feli Bormann vom "Deutschen Eck". Lorenz Büffel und seine Frau Emily haben einen gemeinsamen Sohn, der knapp drei Jahre alt ist.

Medial begleitet wurde die Hochzeit außerdem von einem Filmteam für "Goodbye Deutschland". Wann die Folge ausgestrahlt wird, ist nicht bekannt. Ein freier Hochzeitsredner, der seine Dienste auf Englisch, Spanisch und Deutsch anbietet, führte durch die Zeremonie. Und auch danach stand noch einiges auf dem Programm: Die Gäste konnten sich tätowieren oder sich die Tarotkarten legen lassen. Wer mochte, ließ sich in der Fotobox ablichten, die stilecht in einem pastellfarbenen Oldtimer-Van aufgebaut war. Und auch das Menü gab einiges her, unter anderem Cocktails, Kuchen und ofenfrische Pizza. Später gab es – wie es sich für eine "Büffel-Hochzeit" gehört, auch noch Rodeo reiten.

Erst im Februar wurde eine andere Traumhochzeit auf Mallorca im Fernsehen gezeigt. Jenny "Delüx", die eigentlich Jennifer Matthias heißt, hatte im Herbst Achim Thiesen in einer Hochzeitslocation bei Betlém direkt am Meer geheiratet. Die Folgen liefen im Februar bei "Goodbye Deutschland" auf VOX. In den vergangenen Jahren hat sich der Hochzeitstrend auf Mallorca deutlich abgezeichnet. Immer mehr Insel-Liebhaber lassen hier ihre Feiern ausrichten und bezahlen dafür im Durchschnitt 50.000 Euro. "Obwohl die Mehrheit der sich Trauenden immer noch über 30 Jahre alt ist, ist ein deutlicher Trend zu erkennen. Immer mehr Menschen heiraten schon in jüngeren Jahren", erklärte der Präsident des Verbandes der Hochzeits- und Eventbranche der Balearen (APBEB), Pedro Llabrés im Interview mit der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora".