Claudia Schiffer, das bekannte deutsche Topmodel vom Niederrhein, hat sich mit einem emotionalen Instagram-Post an frühere Mallorca-Urlaube erinnert: Das Model kennt das Eiland bereits von klein auf und hat Mallorca stets als "ihre geliebte Insel" bezeichnet. Auf Instagram veröffentlichte sie nun drei Bilder von der Insel und denkt so offenbar voller Sehnsucht an alte Zeiten zurück. Unter ihren Beitrag schrieb Schiffer: "Eine Ode an die 90er Jahre, in denen ich die Sommerferien mit meinem Bruder Andreas und meiner Mama verbrachte". Sie veröffentlichte insgesamt drei Bilder, auf denen sie gemeinsam mit ihrer Familie auf Mallorca zu sehen ist.

Auf dem ersten Bild sieht man sie im blau-weiß gestreiften Bikini beim entspannten Sonnenbaden auf einer Yacht. Auf dem zweiten Bild ist sie gemeinsam mit ihrer Mutter Gudrun und ihrem Bruder Andreas zu sehen. Sie alle lächeln fröhlich in die Kamera, im Hintergrund sieht man den dunkelblauen Pool, der Urlaubsstimmung erzeugt. Auf dem letzten und dritten Bild ihres Beitrags ist sie auf einem Boot mit ihrem Vater Heinz als Skipper, ihrem anderen Bruder Stefan und ihrer Schwester Ann, zu sehen. Die Instagram-Nutzer sprechen ihr positiv zu: "Oh mein Gott Claudia, du warst und wirst immer unglaublich hübsch sein. Deine Supermodel-Gene hast du definitiv von deiner Mutter. Schiffer hatte selbst für lange Zeit ein eigenes Haus auf Mallorca in Cap Andritxol (Port d'Andratx), welches sie im Jahr 2005 für elf Millionen Euro verkaufte. Des Weiteren verkaufte sie 2017 das Familienanwesen in Camp de Mar (Andratx) für etwa fünf Millionen Euro.

Traditionell feierte sie jedes Jahr im August ihren Geburtstag auf der Insel und genoss den Familienurlaub mit ihrem Mann, Regisseur Matthew Vaughn, und ihren drei Kindern Caspar, Clementine und Cosima. Seitdem sie ihre Häuser verkaufte, ist sie nicht mehr so oft wie sonst auf Mallorca zu sehen. Dennoch zeigt ihr Beitrag, dass Schiffer immer noch an die schöne Zeit auf ihrer Lieblingsinsel zurückblickt und sie eventuell der Insel in naher Zukunft wieder einen Besuch abstatten wird.